Kylian Mbappé celebra el gol contra el Atalanta en la Supercopa de Europa. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)

Estaba cerca. El gol de Federico Valverde sentenció al Atalanta en defensa y el club italiano no veía muchas opciones para poder igualar el juego. Al minuto 67, Jude Bellingham tocó la línea de fondo y Mbappé se salió de zona congestionada en las cinco con cincuenta, el francés se hizo el espacio y le ganó a la defensa rival, remató y gol. Parece que las cosas toman forma y este club podría ir por los siete trofeos en la temporada, incluyendo la nueva Intercontinental y el novedoso Mundial de Clubes en el 2025.

Kylian Mbappé hizo su aparición en el once titular de Carlo Ancelotti, que vale la salvedad, es de lujo total. Real Madrid, actual campeón de Champions League, presentó un tridente de ataque conformado por Rodrygo, Vinicius y Kylian Mbappé. Más atrás, en la primera línea, estuvieron Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni y Jude Bellingham, con Eder Militao y Rudiger como centrales. Thibaut Courtois fue el arquero. Mendy y Dani Carvajal como laterales.

Apenas en su primer partido oficial con la camiseta del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé marcó el primer gol. Locura total en la ‘Casa Blanca’, que parece todo le sale bien y esta temporada no será la excepción, mucho más con el refuerzo estrella de este mercado. El marco no podía ser otro que la Supercopa de Europa, que enfrenta a los campeones de Champions y UEFA Europa League 2023/2024.

