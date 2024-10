El técnico del Girona va contra la Selección Colombia por el caso Yaser Asprilla

“Hay dos jugadores que no esperábamos sus lesiones, como Bryan Gil y Asprilla. (Jhon) Solís nos preocupa más porque tuvo más problemas desde el final de la temporada pasada y miraremos cómo recuperar su mejor versión”, agregó Míchel Sánchez.

“De Asprilla nos dijeron en Colombia que normalidad y hemos visto que tiene una lesión importante en el tobillo”, dijo el técnico del Girona antes del partido contra la Real Sociedad. La sorpresa no es para menos, pues inesperadamente, pierde un jugador en zona de ataque.

Tiempo después se confirmó que el jugador presentaba una lesión, que no era grave, según palabras del técnico Néstor Lorenzo, pero al llegar al Girona, las cosas cambiaron. El equipo español tuvo que confirmar en comunicado de prensa el diagnóstico real de Yaser Asprilla. El volante presenta un esguince en su tobillo izquierdo y comienza a ser duda para la próxima convocatoria de noviembre.

Cabe recordar que Yaser Asprilla fue uno de los convocados de la Selección Colombia para la doble jornada de Eliminatorias de octubre, contra Bolivia y Chile. Para este último compromiso, el entrenador Néstor Lorenzo sorprendió con la decisión de mandarlo a la tribuna, cuando podría tener posibilidad de recambio en el segundo tiempo. Las cosas parece que no iban bien.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.