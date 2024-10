Han sido horas emotivas en el entorno de FC Barcelona y del fútbol español por el retiro de Andrés Iniesta. La leyenda del club blaugrana confirmó su retiro horas atrás por medio de un video en sus redes sociales y tuvo un acto de despedida este 8 de octubre. El ahora exjugador no pudo contener las lágrimas.

Finaliza una era dorada y una de las máximas referencias de toda una generación se despide del fútbol. Andrés Iniesta ha confirmado que cuelga los botines a sus 40 años. El catalán participó en un acto de despedida en la ciudad de Barcelona, con la presencia de varios de sus excompañeros.

Fue un acto sumamente emotivo ante 450 personas. Iniesta dio un conmovedor discurso, haciendo repaso de todas las etapas de su carrera. El español no pudo contener las lágrimas, dejando imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales.

Las emotivas imágenes de Iniesta

“Quería agradecer a todos que estéis acompañándome y a todos los que no han podido venir a este día tan especial. Me permitiréis que me emocione hoy, nunca pensé… ” dijo Andrés Iniesta justo antes de romper en llanto en medio de los aplausos.

“Nunca pensé que llegaría este día. Todas estas lágrimas que hemos echado durante estos días son lágrimas de emoción y de orgullo. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguí, lo conseguimos. Después de muchísimo trabajo y sacrificio y de nunca rendirse. Esos valores han sido imprescindibles en mi vida y por eso hoy me siento muy orgulloso de todo ese camino. Me siento muy feliz de haber conseguido el sueño de ser futbolista profesional porque era lo que más quería. Hoy es como un cuento. He vivido las mejores cosas que se pueden vivir a nivel humano y profesional. Me encantaría que hiciésemos un recorrido por ese cuento” dijo la leyenda del equipo.

Andrés Iniesta confesó que inicia su preparación para ser DT. “Ya vamos acabando. El estar en el césped se acaba con esta etapa. ‘El juego continúa’ es un juego de palabras. Parece que no puedo estar muy lejos del fútbol. Ha sido mi vida, lo seguirá siendo y en cierta manera, la construcción de lo que será el día después se ha ido haciendo paso a paso. Estamos trabajando en diferentes proyectos. En este siguiente paso tengo la motivación que he trabajado en todo este tiempo para seguir formándome. Necesito aprender, equivocarme y formarme en el proyecto de los clubes que tenemos y nuestras academias. Me encantaría seguir manteniendo“.

“Desde ya estoy empezando con el curso de entrenador. Quiero formarme en esta siguiente etapa de esa manera. Los que me conocéis, sabéis que soy bastante cabezón en ese sentido. Intentaré volver a hacer un gran trabajo. No será detrás del balón, sino en otro lugar. Seguiremos viéndonos. Seguiréis escuchando cosas de mí. Con muchas ganas. Si hay algo que puede definir mi carrera es orgullo. No hay otra. Orgullo de haber peleado y trabajado hasta la última gota y día que fui futbolista. Eso es lo más grande para mí. El resto es historia. Son títulos, momentos malos que todos tenemos que pasar. El orgullo ha sido lo que me hace estar muy feliz. Con pena porque habría jugado hasta los 90 años. Pero orgulloso“.