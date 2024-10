La Selección Colombia se alista para enfrentar a Bolivia en condición de visitante. El combinado nacional ya se encuentra en territorio boliviano preparando uno de los partidos más importantes y complicados fuera de casa que se pueden dar en esta Eliminatoria. Todos los días, en su salida del hotel, hay hinchas esperándolos para saludarlos.

Algunos se paran a esperar horas para conseguir un saludo, un autógrafo y por qué no, un abrazo. Los niños por lo general son los que siempre mueven el corazón de los jugadores, que por lo general se acercan a saludar, pero muchas veces no corren con suerte.

Niño llora luego de decir que los jugadores de la Selección Colombia son ‘agrandados’

En medios de comunicación de Bolivia, entrevistaron a dos niños colombianos que se quedaron esperando un saludo por parte de los jugadores. Uno de ellos afirmó que a los futbolistas les hace falta “humildad y respeto”. Indicó que “hay niños que lloran por ver a sus ídolos, dicen que vienen de abajo, pero les falta respeto, solo cogen fama para nada”.

El caso que llamó la atención fue el de su compañerito de menor edad que terminó llorando por la misma razón: “el único que bajó con humildad fue el técnico, pero sabiendo que vienen de abajo porque no saludaron”.

Los comentarios no se hicieron esperar, hay quienes apoyaron a los niños expresando que “un saludo no se le niega a nadie”, mientras que están los que entienden la situación y saben que muchas veces los tiempos no dan o el contexto no se presta para esto, pues hay factores que influyen como la logística, los tiempos, etc.

David Cobeño, directivo del Rayo Vallecano, habló sobre lo que están viviendo con James Rodríguez a nivel mediático, pues han recibido todo tipo de comentarios en redes sociales por parte de los hinchas que lo quieren ver ya de titular.

“Estos jugadores que son internacionalmente conocidos y con una legión de seguidores grandísima sabíamos que iba a tener mucha repercusión y bueno, hay que llevarlo de la mejor manera”, dijo David Cobeño.

Además, comparó la situación que tuvieron hace unos meses con Falcao García y aseguró que poco a poco todo se va poniendo en orden: “ya teníamos el ejemplo de Falcao y bueno, con James va a ser igual. Al principio un ‘boom’ para todo el mundo, pero poco a poco se irá bajando el souffle e irá todo a un nivel normal. El jugador está encantado, todos estamos encantados y a darle normalidad”.