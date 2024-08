La Selección Colombia se quedó a solo un paso de hacer historia en la Copa América, pero cayó en la final ante Argentina. James Rodríguez, que fue la gran figura del combinado cafetero, aseguró que de haber sido campeón de América se metía en la discusión por el Balón de Oro.

La Copa América de James Rodríguez fue simplemente espectacular. A pesar de su mal año en Sao Paulo, el volante volvió a mostrar su mejor versión con la camiseta de la Selección Colombia, siendo elegido como el MVP del torneo y formando parte del XI ideal de Conmebol.

En una transmisión en vivo con el stramer colombiano Pelicanger, el capitán del conjunto cafetero habló sobre sus predicciones para el Balón de Oro. Este incluso aseguró que, de haber ganado la Copa América, se hubiera metido en la lista de candidatos.

¿James Rodríguez merecía el Balón de Oro?

“Si ganaba la Copa América, estaba ahí. Si es por títulos, Carvajal (debe ser el ganador), pero debe estar entre Bellingham y Vinícius” dijo James Rodríguez sobre la ceremonia del Balón de Oro, que tendrá lugar el lunes 28 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

La declaración de James ha generado mucho debate, ya que, más allá de su asombroso rendimiento en la Copa América, lo hecho en Sao Paulo a lo largo del año quedó muy por debajo de las expectativas. Los jugadores que apuntan a pelear por el galardón tuvieron, principalmente, un gran año en sus clubes.

Posible fecha de retiro

En la misma charla, el volante puso una fecha tentativa para su retiro como futbolista profesional. “Después del Mundial quiero ver qué pasa conmigo. Si puedo jugar un año más; si no, mirar a ver. Todo depende de cómo me sienta… Me gustaría un retiro como Toni Kross, por lo alto“.