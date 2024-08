Nada mejor que una primera buena impresión delante de un nuevo jefe. Luis Díaz volvió a Liverpool FC después de unas merecidas vacaciones y en el primer partido amistoso que disputó anotó dos golazos. Fue una victoria contundente y el entrenador Arne Slot no dudó en hablar al respecto.

‘Lucho’ Díaz venía de recibir una confianza total por parte de Jürgen Klopp que lo llevó a a tener la mejor de sus temporadas con Liverpool en la campaña 2023-24. El extremo colombiano registró trece goles y cinco asistencias con un nivel que lo puso como un posible refuerzo para el PSG o el FC Barcelona, pero… El compromiso con los ‘Reds’ (Rojos) volvió a quedar demostrado.

Era el primer día de entrenamiento para Díaz de cara a la emporada 2024-25 y, de entrada, el mensaje se Arne Slot fue claro sobre lo que esperaba del jugador colombiano y los últimos futbolistas que regresaron al equipo. “Por eso es interesante ver cómo estos jugadores encajan en el equipo e implementarlos tan pronto como podamos“, señaló el entrenador de Liverpool.

Con una publicación en Instagram de cinco fotos y el mensaje “listo para la nueva temporada”, Luis Díaz ratificó el compromiso que tiene en Liverpool y se empezó a preparar para lo que sería su primer partido amistoso bajo la era de Slot. El colombiano empezó como titular contra Sevilla y en siete minutos anotó dos golazos. Nada mal… ¿No?

El primer gol de Díaz en Liverpool vs. Sevilla. (Foto: Imago)

En una jugada típica de ‘Lucho’ Díaz, el colombiano llegó al área desde el costado derecho, enganchó para la pierna hábil y remató para el primer golazo en su cuenta personal. Tan solo pasaron siete minutos y una gran jugada colectiva de cinco pases terminó en la definición del extremo de Liverpool para anotar otra anotación de alta calidad.

Esto dijo el DT de Liverpool después de los dos golazos de Luis Díaz

Luego de la victoria por cuatro a goles a uno contra Sevilla el 11 de agosto de 2024 con dos golazos de Luis Díaz, Arne Slot sostuvo que “es una semana importante y un año importante por delante. Tenemos muchas cosas buenas, pero una larga lista de cosas que tenemos que mejorar. Es normal que estemos lejos de la perfección, pero incluso estando lejos de la perfección, podemos marcar cuatro goles”.

Slot confirmó el compañero de Díaz que se va de Liverpool antes de la Premier League 2024-25

Mientras que Liverpool FC ya tiene la mente puesta en el debut en la Premier League 2024-25 contra Ipswich Town el sábado 17 de agosto a las 6:30 A.M, el entrenador del equipo inglés reveló que Fábio Carvalho, volante de 21 años, se va del equipo rumbo al Brentford porque “hay un acuerdo. Hoy (11 de agosto) estuve totalmente concentrado, así que no sé exactamente en qué situación se encuentra, pero esa fue la razón por la que no fue seleccionado”.