Una de las novelas en el mercado de fichajes en el fútbol de Europa parecía que tenía punto final, pero de un momento a otro el nombre de Luis Díaz volvió a ser tendencia en X. ¿Qué pasó? Liverpool FC cambió de parecer sobre el futuro del jugador colombiano y no pasaron 24 horas cuando se hizo pública la respuesta del FC Barcelona.

El interés no es nuevo, pero ahora hay un panorama diferente. A los 27 años, ‘Lucho’ Díaz tuvo el mejor rendimiento con Liverpool luego de dos años y medio en el equipo inglés. El nivel que mostraba el jugador colombiano despertó el interés del Barça al punto que el diario ‘El Heraldo’, de Barranquilla, informó que en marzo de 2024 se dio una reunión entre Joan Laporta, presidente del equipo español, y Carlos Van Strahlen, representante del jugador colombiano.

Sin embargo, la postura inicial de Liverpool, publicada por el periodista James Pearce del portal ‘The Athletic’ dos días después de la final de la Copa América 2024, era no estar interesado en la venta de Luis Díaz. ¿Tema acabado? ¡Nada que ver! Y en el nuevo capítulo de esta novela, el Barcelona volvió a decir presente.

El mismo James Pearce informó que Liverpool cambió de parecer y consideraría vender a ‘Lucho’ Díaz si llega una oferta significativa que tenga un valor superior a los £50 millones de libras. Unos Є59.6 millones de euros, aproximadamente. Esta información llegó hasta el FC Barcelona y se conoció lo que piensan al respecto.

Luis Díaz en el partido Liverpool vs. Sevilla. (Foto: Imago)

Ante la no posibilidad de firmar al delantero español Nico Williams, quien ya lució el nuevo número (10) que usará en el Athletic Club, de Bilbao, el diario Mundo Deportivo instaló la premisa que el Barcelona volvería a la carga por Díaz. Incluso, sus intenciones serían tan serias que lo ratificaron en uno de los programas deportivos más vistos de España.

Liverpool piensa en vender a Díaz y esta sería la postura del Barça

Luego de que Liverpool pensara en vender al jugador colombiano, según lo dicho en el portal ‘The Athletic’, la respuesta del Barcelona ante esta situación la hicieron pública en el programa ‘El Chiringuito’. “El nombre con el que ya está trabajando el Barça después de todo lo que ha pasado con Nico Williams es Luis Díaz. El Barça está trabajando desde ya en el fichaje de Luis Díaz. Los inputs (condiciones) que tiene es que podría salir por alrededor de €60 millones de euros. Es un jugador de 27 años que todo conocemos, colombiano, una maravilla. Es ‘Culé’, es muy del Barça reconocido públicamente y vería con muy buenos ojos venir al Barça“, afirmó José Álvarez.

Carlos Antonio Vélez descartó la llegada de Luis Díaz al Barcelona

A pesar de no tener el mejor nivel con la Selección Colombia en la Copa América 2024, Díaz sigue siendo el jugador colombiano con el valor más alto en el mercado. Por ese motivo, Carlos Antonio Vélez descartó su llegada al Barcelona con el siguiente mensaje en X: “¿Lucho? No creo que Liverpool vaya a salir del jugador por los 60M€ que ofrecerían. Con esa plata no compran nada importante. En su momento pagaron al Porto 65 M€ y según el CIES (Observatorio del Fútbol) vale hoy 78.2… ¿Regalarlo? ¡Por favor! Además en la nómina actual no tienen uno parecido, pero… ¡Volvió el ruido culé!”