Arsenal da un verdadero golpe en la Premier League 2023/2024 y se acerca a un título que se sería histórico. El club rojo, por la fecha 29 de la Premier League, enfrentó uno de los derbis de Londres contra el Chelsea, juego que siempre será de pronóstico reservado, pero en esta ocasión ‘Los Gunners’ no dejaron ninguna duda y pasaron por encima de los ‘Blues’ en el Emirates Stadium.

Con dobletes de Kai Havertz y Ben White, más otro de Leandro Trossard, Arsenal goleó 5-0 al Chelsea para ubicarse en lo más alto de la tabla de posiciones de la Premier League. Lo que parecía un juego complicado para ambos, se descompensó por completo en la segunda parte y los dirigidos por Mikel Arteta dan un paso gigante por el título de esta temporada.

No solo eso, sino que no deja de ser un golpe para el Liverpool de Luis Díaz y Jürgen Klopp y el Manchester City de Erling Haaland y Pep Guardiola, pues Arsenal ha demostrado gallardía y no solamente está en el tridente que pelea el título, sino que compite de frente y deja claro que luchará hasta el final.

Apenas cuatro minutos tardó el Arsenal en abrir el marcador, con un disparo de Leandro Trossard que se metió por el primer palo de Đorđe Petrović. Chelsea tuvo posibilidades para empatar en ataques aislados y el local, con su metódico juego y control del balón, tuvo para estirar la ventaja. El visitante daba la pelea y rescató el primer tiempo con un 1-0 que se veía ideal para remontar.

Arsenal vapuleó a Chelsea y avisa al Liverpool y Luis Díaz

En la segunda parte todo se desplomó para Mauricio Pochettino. El Chelsea no pudo hacer frente a los ataques del Arsenal, que mostró sus flaquezas por todos lados. Goles de pelota parada, con juego asociado y de contraataque. Un 5-0 implacable por parte del líder de la Premier League, con dobletes de Ben White y Kai Havertz, quien hizo valer la ley del ex.

Esta hecatombe se puede explicar con las múltiples ausencias por lesión en el elenco de Pochettino: Palmer, Malo Gusto, Nkunku, Reece James, Lavia y Chilwell son algunos de los jugadores que se perdieron este partido. Arsenal, además, llegó a este partido con la inspiración para ser primer y mantenerse una fecha más entre los dos primeros de la tabla.

Este 5-0 le permite a Arsenal llegar a 77 puntos y además suma una diferencia de gol de 56. Liverpool, por su parte, es segundo con 74 y Manchester City tercero con 73 unidades.