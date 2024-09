Jhon Durán se apunta otro gol con Aston Villa y ratifica que está imparable en Inglaterra

Aston Villa ganó 2-1 y demuestra que está en gran nivel deportivo y se prevé una temporada con mucha competencia y jerarquía en ‘Los Villanos’, donde Jhon Durán será fundamental para cumplir los objetivos del club. Su inicio de campaña lo catapulta en el mercado y no se descarta un movimiento multimillonario en el próximo mercado de pases en Europa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.