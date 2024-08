La contundente decisión que mejoraría la calidad del arbitraje en el fútbol colombiano

El arbitraje en Colombia no para las críticas y por eso se tomarían contundentes decisiones. Fecha tras fecha, algunas acciones no pasan desapercibidas en redes sociales y hasta las designaciones de Dimayor se colocan en el ojo de la polémica. Nombres, jugadas, revisiones de VAR, peleas, no dejan de ser furor en muchas hinchadas del país. Una contundente decisión en Europa podría mejorar la calidad y la medida promete revolucionar el fútbol mundial. Por supuesto, en el FPC no caería mal.

Muchas veces, los árbitros son presionados por diferentes factores. Los fuertes diálogos con los jugadores y técnicos y la herramienta VAR como aliada, puede condicionar las decisiones en la cancha. Este es un precedente que ha tocado al planeta, incluso las mejores Ligas de Europa han sido víctimas de ello.

Y es que la polémica no solo toca al fútbol colombiano. La Conmebol, por ejemplo, aún no publica los audios del VAR de la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina, donde se observarían algunas fallas, principalmente por penaltis no pitados. ‘El error’ se está convirtiendo en una constante muy peligrosa que podría influir en resultados y alterar mucho más los ánimos en los hinchas.

Raphael Claus con James Rodríguez. IMAGO.

En Inglaterra, quieren evitar como sea todo esto y marcar un precedente que le podría ayudar al fútbol mundial. Howard Webb, director de arbitraje del futbol inglés, sorprendió con la drástica, particular y controversial medida. A partir de esta temporada (2024/2025), los árbitros deberían decir de qué equipo son fanáticos para evitar suspicacias a futuro y mejorar las designaciones en los partidos.

ver también Árbitros confirmados para Colombia en fechas 7 y 8 de las eliminatorias al Mundial 2026

La medida que podría mejorar el arbitraje en Colombia y el mundo

“Lo analizaremos y haremos ajustes si creemos que puede haber un conflicto de intereses si te declaras aficionado de un equipo en concreto. Si has jugado para un club, también. Estamos intentando que más jugadores se pasen a árbitros, así que es algo en lo que tenemos que trabajar. Y si tienes conexiones personales con gente que trabaje en los clubes, también”, dijo Howard Webb.

Publicidad

Publicidad

ver también Árbitro colombiano la pasa mal en Argentina y caen críticas por errores en Copa Libertadores

Más allá de las declaraciones de Hobb y las intenciones del fútbol en Inglaterra, esta medida estaría lejos de ser confirmada. Algunos periodistas ingleses están aclarando que por más transparencia que le quieran dar al arbitraje en la Premier League, puertas adentro de la dirección arbitral, las cosas serían diferentes y es complicado que los jueces revelen de qué equipo son hinchas.

Encuesta¿Se imaginan a Imer Machado o Wilmar Roldán declarando de qué equipos son hinchas? ¿Se imaginan a Imer Machado o Wilmar Roldán declarando de qué equipos son hinchas? YA VOTARON 0 PERSONAS

Trayendo la propuesta a Colombia y mirando el lado positivo, es una medida que puede invitar a la transparencia y tratar de acercar la justicia a los partidos, además de alejar la suspicacia que se vive en el “después de” y el furor en las redes sociales, que puede poner en peligro la situación personal de los árbitros.

Publicidad