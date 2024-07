Otro grande de Italia tendría en carpeta a Richard Ríos, se trata del AS Roma. El club de la capital italiana fue uno de los primeros en mostrar interés por Richard Ríos y está mirando los números para lograr alcanzar los objetivos de dinero del Palmeiras. Pasan los días y el volante colombiano calienta su lugar en las principales Ligas del mundo.

Y es que Richard Ríos no solo se ganó la titularidad en la Selección Colombia, sino que su cotización va al alza en el mercado de pases. Es casi inminente su salida del Palmeiras de Brasil y los grandes de Europa lo comienzan a ver muy seriamente como refuerzo. Se podría decir que el volante se describe como le gusta a los entrenadores actualmente, un jugador moderno, con recuperación de pelota, primer pase y hasta puede ser un mediapunta en el área rival. Un ‘Box to Box’ que se devora la zona media de la cancha, tal como gusta en Inglaterra.

