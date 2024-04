Cada vez que un hincha cruza la delgada línea de los reclamos a las agresiones físicas con un jugador, el incidente no tarda en ser viral y causa indignación en los fanáticos del deporte. No es algo que sea común en el fútbol, pero cada vez son más los casos en los que un seguidor de un club decide pasar de las palabras a los golpes. Las imágenes que están a punto de ver se registraron en Arabia Saudita y el mundo no puede dar crédito de lo que pasó.

Durante el desarrollo de la Supercopa de Arabia Saudita, ocurrió un momento nunca antes visto en el fútbol. Las imágenes son tan degradantes que han causado revuelo y una enorme ola de críticas en las redes sociales. Al Hilal se consagró campeón, pero una insólita agresión desde la grada fue la que llevó toda la atención del público.

Hincha agredió un jugador del Al-Ittihad con un látigo en pleno estadio

Luego de que Al-Ittihad perdiera por 4-1 la final de la Supercopa de Arabia contra Al Hilal, uno de sus seguidores perdió el control por la dura derrota. Ese fanático justo se encontraba cerca del túnel que conduce a los vestuarios y por donde pasan los jugadores. Fue en ese momento cuando se produjo la lamentable agresión contra Abderrazak Hamdallah.

Cuando salía del campo, un sujeto lo increpó desde la grada gritándole cualquier cantidad de improperios. Hamdallah no soportó más los insultos y le lanzó agua al hombre que lo estaba tratando mal. En ese mismo instante, el hombre en cuestión sacó un látigo y desde la tribuna azotó al futbolista del Al-Ittihad.

