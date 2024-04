El final de la temporada en Europa está cada vez más cerca y crece la incertidumbre en Liverpool. Hasta solo unas horas se daba por hecho que Rúben Amorim sería el entrenador de los Reds tras la salida de Jürgen Klopp. Ahora, el portugués ha negado tener un acuerdo y añade tensión a la situación de Luis Díaz.

El anuncio de la salida de Jürgen Klopp ha sacudido a todo el entorno de Liverpool desde inicios de este 2024. El club debe buscar un nuevo entrenador tras 9 años de mandato del alemán, que se marcha por la puerta grande luego de regresar a los Reds a la élite.

En los últimos días se viene dando por hecho que Rúben Amorim, DT de Sporting Club, será el reemplazo del teutón en el banquillo de Anfield. De hecho, la prensa inglesa aseguró que existe un acuerdo verbal entre el club de Merseyside y el entrenador.

Ahora, en una conferencia de prensa, el luso ha negado tener un acuerdo personal con Liverpool para la próxima temporada. Esto vuelve a dejar abiertas las dudas en no solo en torno al banquillo, sino también en torno a la figura colombiana, Luis Díaz.

No hay acuerdo con Amorim

“No me reuní con el Liverpool para ninguna entrevista y no hay acuerdo, no es cierto. Soy entrenador del Sporting, quiero ganar aquí y no me reuní con ningún club. No se ha acordado nada. Paren con esta historia. Esta es la última vez que hablo de mi futuro” fueron las palabras de entrenador portugués, despejando así todos los rumores.

Ahora, resta por definir quién será el nuevo DT de Liverpool. Si bien no se puede descartar la llegada de Amorim, las palabras del estratega aumentan la incertidumbre en el entorno del club en un momento crucial de la temporada, ya que el equipo pelea por ganar la Premier League y la Europa League.

¿Qué pasará con Luis Díaz?

Más allá de todo lo que conlleva la designación de un nuevo entrenador en Liverpool, esto puede ser determinante en el futuro de Luis Díaz. Vale recordar que el colombiano es uno de los protegidos de Jürgen Klopp y su permanencia puede depender de quién sea el nuevo DT.

Vale recalcar que Luis Díaz está siendo fuertemente pretendido por PSG y el club inglés no tiene bloqueada la venta de la ficha del colombiano. De hecho, el último informe de The Telegraph, no verían con malos ojos venderlo en su mejor momento individual.