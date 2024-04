Liverpool se mueve rápidamente para conseguir a su nuevo entrenador. El club busca al reemplazo de Jürgen Klopp para la próxima temporada y finalmente habría un principio de acuerdo para el que sería el próximo entrenador de Luis Díaz en Anfield.

Jürgen Klopp sorprendió a todos a inicios de este 2024 con el anuncio de su salida de Liverpool. El alemán pondrá fin a su glorioso ciclo en Anfield luego de 9 temporadas, en las que logró poner a los Reds, una vez más, entre los mejores equipos del mundo tras una época de decadencia.

Más allá de la triste despedida de Klopp, que se marcha por la puerta grande, hay una gran incertidumbre sobre quién será el próximo DT del equipo. Muchos nombres han sonado en las últimas semanas y finalmente habría un principio de acuerdo para el sustituto del teutón.

Uno de los nombres que ha venido sonando en los últimos días para tomar el lugar de Klopp es el de Rúben Amorim, entrenador de Sporting Club de Portugal. El DT, bautizado por muchos como el ‘Nuevo Mourinho’, ya tendría un principio de acuerdo con Liverpool.

Amorim a un paso de Liverpool

La información fue revelada por Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports. “¡Me han dicho que ahora hay un acuerdo de principio verbal con el Liverpool! Amorim quiere unirse a Liverpool la próxima temporada y el club estuvo presionando por él en las últimas semanas“.

La fuente añade que el entrenador estaría listo para firmar un contrato con el equipo inglés hasta el año 2027. De momento, solo resta que se cierren las negociaciones entre el club de Merseyside con Sporting CP, ya que el DT aún tiene contrato en Portugal. El trato no está cerrado y aún puede caerse.

Vale recordar que Rúben Amorim llegó a Sporting proveniente de Braga por la suma de 10 millones de euros en 2020. El entrenador posee una cláusula de rescisión de 30 millones para clubes portugueses y de 20 millones para equipos extranjeros. No obstante, Fabrizio Romano aseguró que el equipo luso podría dejarlo ir por 10 millones.

El guiño de Amorim a Luis Díaz

A diferencia de Xabi Alonso, que salió públicamente a desmentir públicamente su llegada a Liverpool cuando se le vinculó con el club, Rúben Amorim dejó su futuro en el aire. “Yo no puedo garantizar que vaya a continuar. Di mi palabra y no me puedo echar atrás. Fui muy claro desde el inicio. Dije que, si no ganábamos títulos me marcharía. Fue una apuesta que yo creí que era importante transmitir a los jugadores y, por tanto, antes que nada, tenemos que ganar. Luego decidiremos. Eso no es una preocupación en estos momentos“.