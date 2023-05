El mismo James Rodríguez se encargó de alejar los rumores y reveló donde jugaría la próxima temporada. En diálogo con RCN, el volante colombiano dio detalles de su futuro deportivo.

El mercado de pases está por comenzar y seguramente el nombre de James Rodríguez será uno de los más sonados. Actualmente, el volante está sin equipo y espera firmar lo más pronto posible.

En los últimos días, a James Rodríguez se le ha visto activo entrenando en España y pasó por Colombia donde inauguró una sede de su cadena de restaurantes ‘Arrogante’, en el norte de Bogotá.

En su recorrido por Colombia, le dedicó unos minutos de su tiempo a una charla exclusiva con RCN, donde dio detalles de donde jugaría la próxima temporada y confesó que para eso se está preparando día a día.

“Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”, dijo James Rodríguez en RCN.