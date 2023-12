Jhon Arias contó su versión sobre la pelea en Fluminense vs. Manchester City

Este viernes se jugó la final del Mundial de Clubes entre Manchester City y Fluminense. El conjunto europeo se impuso 4-0 en un partido que fue un trámite. El colombiano John Arias fue titular siendo uno de los pocos del equipo brasilero que se mostró e intentó hacer algo diferente. Al final, el título fue para los europeos.

Al término del compromiso se presentó un insólito hecho, que se hizo viral rápidamente, pues Felipe Melo de Fluminense y Kyle Walker del Manchester City se fueron a los golpes, hubo empujes, agarrones, insultos y mucho más. A varios jugadores les tocó intervenir para que no se fuera a mayores. Jhon Arias, uno de los presentes, dio la versión de los hechos.

Jhon Arias contó su versión sobre la pelea entre Fluminense y Manchester City

Jhon Arias, no solo fue uno de los jugadores más destacados del Fluminense, sino que también del torneo. Además, de ser Balón de Bronce de la competición, detrás de Rodri y Walker. El colombiano culpó a Grealish de lo sucedido y contó que él fue quien inició todos los problemas al final.



“Jack Grealish estuvo muy mal a la hora de celebrar el cuarto gol: nos dijo ‘olé’ y empezó a burlarse de nosotros. Creo que eso perjudica el espíritu deportivo. Esto no fue bien recibido por nosotros y por eso hubo esa confrontación al final”, dijo John Arias a Cazé TV.



Arias aprovechó también para destacar el trabajo de Fluminense en el torneo: “lamentablemente trabajamos duro y fuimos firmes en nuestras convicciones. Éramos conscientes de que nos enfrentaríamos al mejor equipo del mundo, que tiene un excelente entrenador y excelentes jugadores. Desafortunadamente, creo que el marcador fue muy largo, pero estoy orgulloso”, dijo el colombiano.

Grealish y varios antecedentes en diferentes partidos

Jack Grealish fue uno de los protagonistas de la final, estuvo envuelto en constantes cruces con jugadores de Fluminense. El extremo izquierdo del Manchester City le gusta ser un jugador que habla durante los partidos con la intención de calentar al rival. De hecho, ha tenido roces importantes, como por ejemplo, ante Gonzalo Montiel en un partido ante Nottingham Forest.

Esta vez, tuvo un nuevo conflicto pero ante Fluminense. Con Felipe Melo, tuvo algunos cruces de palabras, pero tuvo que ser calmado por el árbitro Szymon Marciniak. Con Martinelli, hubo hasta algunos pechazos, que no pasaron a mayores y también tuvo un cruce con el lateral Samuel Xavier.

Al final se desató todo, al ex Aston Villa no le perdonaron lo que había hecho durante los 90’ minutos y lo contando por el colombiano John Arias, por eso, cuando se la agarró con Martinelli, apareció Felipe Melo. Afortunadamente no pasó a mayores, pero el inglés se la libró, mientras algunos de sus compañeros siguieron separando a los del ‘Flu’.