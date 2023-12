Muy buenas noticias para Juan Guillermo Cuadrado y todos sus fanáticos. El volante / lateral fue operado con éxito en las últimas horas en Finlandia. El futbolista tuvo que someterse al proceso quirúrgico este miércoles 20 de diciembre luego de la compleja situación de talón de Aquiles, que le causaba mucho dolor en su pie izquierdo. Inter de Milán dio todos los detalles en un comunicado oficial.

De esta manera, Juan Guillermo Cuadrado estaría de baja, aproximadamente, cuatro meses, y le apunta a poder ponerse a punto para la Copa América de 2024en Estados Unidos. Ingresa a un arduo proceso de recuperación. Este jugador es un emblema nacional y ha hecho parte de la última década de la Selección Colombia de Mayores, en la que disputó dos Mundiales, Brasil 2014 y Rusia 2018. Además, ha realizado una destacada carrera en el fútbol de Europa, pasando por clubes como Chelsea, Juventus y actualmente en el Inter de Milán.

Cuadrado llegó al poderoso Internazionale en medio de una gran controversia por su paso por Juventus, por lo que hinchas de ambos equipos cuestionaron su fichaje. Con el pasar de los minutos, los aficionados del Inter lo empezaron a apoyar, a pesar de la falta de continuidad, debido a que solamente ha estado en siete de los 16 partidos que se han disputado en la Serie A, sumando un total de 149 minutos en cancha. Pese a ello, Juan Guillermo tiene dos asistencias de gol y su nivel ha sido bien valorado.

Un mensaje casi para llorar. Antes de su cirugía en Finlandia, Juan Guillermo Cuadrado publicó un mensaje en sus redes sociales sobre esta grave lesión que lo condicionó bastante. Pese a quemar todos los recursos posibles, no tuvo de otra que autorizar la operación y así solucionar los duros dolores que el talón de Aquiles le generaba.

“He venido luchando con un dolor en el tendón y hecho todo lo que un deportista puede hacer para recuperarse, e incluso me he entrenado y jugado con un dolor que por momentos se hace insoportable y no me permite dar el 100%. Quemé todas las opciones de tratamiento, evitando una cirugía, pero los médicos me dicen que podría ser peor si no tomo esta decisión”, dijo Juan Guillermo Cuadrado.