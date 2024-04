Liverpool está viviendo horas realmente complicadas en este cierre de temporada. Cuando parecía que el club estaba para cerrar la última temporada de Jürgen Klopp, acabó descolgándose tanto de la Premier League como de la Europa League. El DT habló tras la derrota de ante Everton y desilusionó a Luis Díaz.

Este miércoles 24 de abril se jugó el gran derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool, un partido clave para ambos equipos en este cierre de temporada. Los Reds necesitaban los puntos para no perderle la pista a Manchester City y Arsenal en la lucha por el título, pero acabaron cayendo 2-0.

Con este resultado, los Reds complican seriamente su pelea por el título de la Premier League. Arsenal se mantiene puntero a 3 puntos de diferencia, mientras que Manchester City podría quedar a 5 puntos en caso de ganar los 2 partidos que tienen pendientes. Con 4 partidos por disputar, los de Anfield necesitan un milagro.

El análisis de Jürgen Klopp

Luego de la derrota en Goodison Park, Jürgen Klopp compareció ante los medios de comunicación y se disculpó con la hinchada por la ola de malos resultados. El DT lamentó la derrota en el derbi, ya que llegaba con un historial sumamente positivo ante Everton.

“Lo siento mucho por la gente, obviamente lo lamento mucho. La gente me hablaba muy a menudo de mi gran palmarés (en derbis), especialmente antes del derbi se oye: ‘Pero aquí nunca se gana’. Pero nunca perdimos y eso se siente muy diferente. Pido disculpas por eso, no era necesario, pero sucedió. Ya no podemos cambiarlo” dijo el alemán.

Klopp expuso la dura realidad

Si bien los números hablan por sí solos, Jürgen Klopp se sinceró sobre las posibilidades de ganar la Premier League tras la derrota ante Everton. El entrenador aseguró que solo es posible si ganan los 4 partidos restantes y si los rivales directos entran en crisis en las últimas fechas del torneo.

“Lo entiendo, es parte del negocio, pero no sé por qué tengo que responder a esta pregunta; obviamente, puedes leer la tabla. Entonces, ¿debo decir que ahora todavía estamos de lleno? Necesitamos una crisis en el City y el Arsenal, y necesitamos ganar partidos de fútbol, porque si comienzan a perder todos los partidos y hacemos lo que hicimos esta noche, nada cambiará. Y tampoco estamos seguros en la Champions, así que deberíamos jugar mejor al fútbol” señaló.