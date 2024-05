De nuevo, fue el momento de despedir a uno de los grandes de la mejor manera. Jürgen Klopp dejó de ser el entrenador de Liverpool FC tras la última fecha de la Premier League 2023-24 y cuando parecía que su etapa en el equipo inglés había terminado, el DT sorprendió y confirmó el nuevo cargo que tendrá en los ‘Reds’ (Rojos).

Liverpool parecía que iba a volver a lo más alto de la Premier League luego de ser líder en la tabla de posiciones por 87 días. Sin embargo, el 26 de enero de 2024 marcó un punto de inflexión por el impacto de la noticia. El equipo inglés anunció que Klopp dejaría de ser el entrenador al final de la temporada.

Jürgen Klopp aclaró que dejaba al Liverpool después de casi nueve años y ocho títulos porque “estoy, cómo decirlo, quedándome sin energía“ y señaló en la página oficial de los ‘Reds’ (Rojos) que “nunca jamás dirigiré un club en Inglaterra diferente al Liverpool, al 100 por ciento”. A pesar de que el DT alemán también afirmó que “no dirigiré un club o un país al menos durante un año”, los interesados en contar con sus servicios empezaron a llegar en 3, 2, 1.

El diario ‘The Independent’, del Reino Unido, instaló la narrativa el 2 de mayo que el Borussia Dortmund estaría interesado en contar con Klopp en el cargo de director deportivo luego de que ganará cinco títulos como entrenador en el equipo alemán. ¿Aceptará? Mientras que ese misterio se resuelve, ya se reveló la primera oferta que Jürgen rechazó y el nuevo cargo que tendrá en el Liverpool.

Jürgen Klopp ganó 8 títulos en el Liverpool. (Foto: Imago)

Según informó el portal ‘Liverpool Echo’, Jürgen Klopp rechazó la oferta de ser comentarista en la Eurocopa 2024 para la cadena de televisión británica ITV. El entrenador está cada vez más cerca de regresar a Alemania para tomarse unas vacaciones, pero antes de su partida reveló que seguirá vinculado al equipo de Luis Díaz, Mohamed Salah y compañía.

Klopp sorprende y confirma el nuevo cargo que tendrá en el Liverpool

Klopp asistió a un evento de preguntas y respuestas en el M&S Bank Arena como despedida y ahí confirmó que el nuevo cargo que tendrá en Liverpool será como embajador de la fundación del equipo. “Nos encantaría ayudar si podemos. Recibí la llave de la ciudad y significa mucho más de lo que piensas. Es increíble, absolutamente increíble, porque obviamente a lo largo de los años aprendimos mucho el uno del otro, pero sigo siendo alemán. Estuve nueve años en Inglaterra, no hacemos este tipo de cosas (en Alemania). Para conseguir la llave de la ciudad, no estoy seguro de qué hay que hacer en Alemania para eso, pero no es solo entrenar. Significa mucho y conlleva responsabilidad, y me encanta vivir esta responsabilidad tanto como podamos“, afirmó el DT sobre su nuevo rol en el equipo inglés que lo tendrá apareciendo en ciertos eventos y en partidos benéficos que realizan las leyendas del club.

Lo que piensa Klopp del nuevo entrenador del Liverpool

Arne Slot empezará a ser el nuevo entrenador de Liverpool a partir del primero de junio de 2024. Viene de ganar dos títulos con Feyenoord en casi cuatro años y ya recibió la aprobación de Jürgen Klopp. “Hablé con casi todos los miembros del nuevo equipo de liderazgo. Es un entrenador realmente bueno“, afirmó el DT alemán sobre Slot.