Fue un momento tan emotivo que era casi imposible no emocionarse. Jürgen Klopp dejó de ser el entrenador del Liverpool FC al final de la Premier League 2023-24 y de inmediato recibió una oferta que decidió descartar porque está decidido a tomarse un periodo de vacaciones.

Liverpool le apuntaba a pelear por los títulos de la Europa League y la Premier League, pero en enero de 2024 se confirmó que Klopp dejaría de ser el DT al final de la temporada. ¿El equipo inglés sintió el golpe? Todo apuntaría a que fue así, porque terminaron ganando un título (Copa de la Liga Inglesa) de cinco posibles.

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador del LFC al final de la temporada tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en el verano”, publicó el Liverpool el 26 de enero de 2024 y el argumento del entrenador alemán iba a ser más que entendible.

Bajo la premisa que “estoy, cómo decirlo, quedándome sin energía“, Klopp empezó a dirigir los últimos partidos del Liverpool. Luego de ganar ocho títulos con los ‘Reds’ (Rojos), entre los que se destacan la Champions League 2018-19 y la Premier League 2019-20, empezó la danza de los rumores sobre cuál sería el próximo destino del exentrenador de Luis Díaz, Mohamed Salah y compañía.

Klopp ganó ocho títulos en el Liverpool. (Foto: Imago)

El diario ‘The Independent’, de Gran Bretaña, informó el 2 de mayo de 2024 que Borussia Dortmund tendría en sus planes el regreso de Jürgen Klopp, pero no como entrenador. A pesar de que ganó cinco títulos dirigiendo al equipo alemán, el Dortmund lo estaría buscando como director deportivo. Sin embargo, esta no fue la primera oferta que rechazó el exentrenador del Liverpool.

La primera oferta que Klopp rechazó tras salir del Liverpool

Con la experiencia de haber sido comentarista en los Mundiales de 2006 y 2010, Jürgen Klopp fue buscado por ITV, cadena de televisión británica, para comentar la Eurocopa 2024 en Alemania, que iniciará el 14 de junio. Según el portal ‘Liverpool Echo’, el extrenador del equipo inglés rechazó esta oferta de ser panelista y quien ocuparía este lugar en las transmisiones de ITV sería Ange Postecoglou, DT del Tottenham Hotspur.

Klopp y la firme decisión que tomó sobre volver a ser entrenador

Luego de afirmar que “nunca jamás dirigiré un club en Inglaterra diferente al Liverpool, al 100 por ciento. Eso no es posible. Mi amor por este club, mi respeto por la gente es demasiado grande. No podría. No lo pienses ni un segundo. No hay ninguna posibilidad”, Jürgen Klopp confesó en la página oficial del equipo inglés que “no dirigiré un club o un país al menos durante un año, eso no es posible, no puedo hacerlo y no quiero hacerlo. Eso es todo”.