Luis Díaz es uno de los jugadores de los que más se habla en Europa en los últimos días, esto debido a sus grandes presentaciones con el Liverpool, pero también por el interés de varios clubes de poder ficharlo en el próximo mercado de transferencias, en donde el colombiano será uno delos futbolistas más apetecidos.

El jugador colombiano ha sido noticia en España, debido a que el Barcelona estaría buscando la manera de ficharlo, pero el alto precio que le pone el Liverpool, evitaría que pueda llevárselo, por lo que de a poco lo han ido descartando, a pesar del interés que ha mostrado la dirigencia por el guajiro.

Desde Francia, aseguran que en el caso de que Kylian Mbappé finalmente se vaya del Paris Saint-Germain para otro equipo en el próximo mercado, una de las intenciones de la dirigencia, sería la de fichar a ‘Lucho’ como el reemplazante del crack francés, algo que no sería nada descabellado, teniendo en cuenta el gran poderío económico de los dueños del PSG.

Julio Comesaña habló de Luis Díaz y el Real Madrid

Uno de los entrenadores que ayudó a ‘Lucho’ en su crecimiento deportivo y fue pieza fundamental para lo que es en la actualidad el atacante del Liverpool, fue el entrenador Julio Comesaña, quien lo dirigió en el Junior de Barranquilla y ayudó a potenciarlo, tanto que estuvo cerca de lograr que el guajiro fuera fichado por el Real Madrid.

En una entrevista para ‘El Heraldo’, el técnico uruguayo contó que tuvo la oportunidad de recomendarle a uno de los directivos del cuadro ‘merengue’, que se fijaran en Díaz: “Yo recomendé a Luis Díaz a Ramón Martínez, secretario técnico del Real Madrid. Venía mucho a Colombia. Un día cualquiera, estando acá en Barranquilla, le escribí, ‘Ramón, síguelo, en Europa y en cualquier lado interesa'”, contó Comesaña inicialmente.

Y después detalló: “Él juega con velocidad y determinación. Tiene un buen remate, juega por dentro, juega por fuera, desborda, es espigado, pierna fina, no es gordo, no es nada, es un jugador fuerte, juega siempre. Síguelo. Pasó el tiempo, Luis Díaz siguió, creció y lo vendieron al Porto, y un día cualquiera, me llama el periodista argentino Jorge Barraza y me dice que Ramón le contó: ‘Julio me dijo de ese jugador y yo la verdad que no sé, me lo dejé pasar y no me di cuenta’”.

El futuro de Luis Díaz

Hasta el momento, ‘Lucho’ tiene contrato con el Liverpool y para salir debe ser por medio de una venta, en donde además del Barcelona y el PSG, se espera que más clubes puedan entrar por la puja por el colombiano, muchos hinchas del Real Madrid en Colombia, esperan que los ‘merengues’ sea uno de esos equipos, aunque algunos seguidores de Luis, desean que se quede en los ‘Reds’.