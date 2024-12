La magistral respuesta de James Rodríguez a la confianza del DT del Rayo Vallecano

Es fundamental que James Rodríguez pueda dar ese golpe que se necesita en el club, pues actividad con la Selección Colombia no habrá en próximos meses y será hasta marzo que se encuentre con esa oportunidad, donde las cosas son muy diferentes. El colombiano espera ser constante en LaLiga y sumar los minutos necesarios para estar a punto y enfrentar a Brasil y Paraguay sin inconvenientes.

Read more on X

Y es que James Rodríguez también le responde a la confianza del técnico Íñigo Pérez, pues tras varios meses de ausencia, se la jugó con el colombiano de la titular. No solo eso, sino que responde ante los equipos inferiores o de otra categoría diferente a la del Rayo Vallecano Este puede ser el punto de partida para volver a la titular en LaLiga.

Read more on X

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.