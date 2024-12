James Rodríguez, tal y como lo había anunciado el entrenador Iñigo Pérez horas atrás, volvió a ver minutos de juego con Rayo Vallecano este miércoles en la Copa del Rey. En este contexto, Carlos Antonio Vélez ha salido a hablar sobre la situación del capitán de la Selección Colombia en España, revelando cómo se dio su llegada al equipo de Vallecas.

Está claro que la situación de James Rodríguez a nivel de clubes no es la ideal. Así como ocurrió en Sao Paulo, el jugador está teniendo problemas para ganarse un espacio en el plantel de Rayo Vallecano. El entrenador, Iñigo Pérez no le ha dado muchos minutos desde su llegada.

Ahora, luego de varios meses, la situación es preocupante e incluso se habla de sus salida en el próximo mercado de pases. Carlos Antonio Vélez, en la previa del partido de James en la Copa del Rey, habló de la situación del jugador y reveló que este ya sabía a lo que se enfrentaría regresando a España.

Vélez habló en Antena 2 sobre la vuelta de James al 11 titular. “Hoy va a jugar James y esa es una noticia. Como normalmente está en el banco y no lo ponen, hoy lo van a poner porque juegan 32vos de final de la Copa del Rey. Jugarán contra Unionistas, que es un equipo de la tercera división del fútbol español. Un equipo fundado recientemente en 2013. Aficionados que quedaron huérfanos de la Unión Deportiva Salamanca decidieron crear un nuevo equipo y nació Unionistas. Están en 9no lugar de la tabla de la tercera división. Hoy ante la debilidad del adversario, el técnico Iñigo Pérez ha decidido que jueguen todos los suplentes. Es una oportunidad para que sumen minutos“.

La situación de James Rodríguez en Rayo Vallecano

Carlos Antonio Vélez relató cómo se dio la llegada del jugador a Rayo Vallecano. “Esto lo he averiguado y lo he verificado. Sabía James que le iban a dar ese trato en el Rayo Vallecano. ¿Cuál es la historia? No hay pretemporada, no tiene equipo, se le van cayendo uno tras otro los que enunciaban como posibles destinos, ninguno hace ninguna oferta… Su empresario, Jorge Mendes, muy hábil, apurado por el jugador y por el fútbol colombiano… porque era impresentable que Lorenzo llamara a Selección a un jugador sin equipo. Si cierra el libro de pases en Europa y él queda sin equipo, él debe parar mínimo 6 meses“.

“Entonces hubo apuro permanente de James y desde aquí porque el equipo no aparecía. Mendes, que tiene muy buenas relaciones y contactos en Europa, aprovechando hábilmente el centenario del equipo, pacta con el presidente del Rayo Vallecano. Ya tenía dónde entrenar y dónde jugar, pero como era una contratación del presidente y no del técnico, estaba supeditado a que lo pusieran o no lo pusieran. Todo depende de las maneras del DT. Esto lo publicó la prensa apenas llegó” agregó.

James Rodríguez (IMAGO / ZUMA Press Wire)

El periodista citó a Alfredo Relaño, editorialista de AS. “Publicó lo siguiente: ‘En el Rayo todos corren de manera infernal. No hay duda de que es más un fichaje del presidente y no del entrenador. Al que le toca convencer al resto del grupo de que merecerá la pena correr aún más para aprovechar el juego sosegado de James‘. Esto lo advirtieron en la prensa“.

“Estaban advertidos. Se hizo porque James necesitaba jugar y Mendes operó las palancas para que eso sucediera. Que entrene y tenga equipo para poder ser elegible de manera decente en una Selección Nacional. Es la historia que he verificado. No tendría que ser sorpresa para Mendes ni para James lo que está sucediendo” resaltó el crítico.

¿Nuevo club para 2025?

Así mismo, Vélez consideró que no es una buena idea alimentar el rumor de la salida de James Rodríguez de Rayo Vallecano. “Tampoco es bueno operar que se vaya. ¿Para dónde? En este momento no hay ninguna oferta para el mercado de invierno“.