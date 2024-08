La primera mala noticia que le da Rayo Vallecano a James Rodríguez

Read more on X

Sin embargo, FC Barcelona remontó gracias a los goles de Pedri al minuto 60 y Dani Olmo al 82. Rayo Vallecano fue incapaz de sostener el 1-0 que tenía a favor y el club de Cataluña siguió de largo. Un 1-2 final que no deja de ser mala noticia para James Rodríguez. El 10 estuvo en las gradas y fue testigo de cómo el equipo se dejó sacar un partido del bolsillo. Ahora dependerá mucho del colombiano para ser protagonista esta temporada.

Precisamente, por la tercera fecha de la Liga de España 2024/2025, Rayo Vallecano enfrentó al FC Barcelona, pero las cosas no salieron bien y cuando se contaba con la gran sorpresa en Vallecas, el club catalán reaccionó y en el segundo tiempo logró la remontada, firmando un partido complicado en condición de visitante.

Malas noticias para James Rodríguez tras la firma con el Rayo Vallecano de España. El volante colombiano se alista para enfrentar un nuevo reto en su carrera deportiva y espera ser fundamental en los objetivos del equipo de Vallecas esta temporada. La ilusión no es otra que cazar un cupo a torneos internacionales y alejarse lo más que pueda del descenso.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.