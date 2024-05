Oficial The Athletic

La pregunta es si Luis Fernando Díaz Merecía estar en el once ideal de la temporada. Cumplió con una gran temporada en el Liverpool, a tal punto de ser considerado uno de los mejores extremos de Inglaterra, pero también se debe mirar que competía con grandes futbolistas, como Phil Foden de Manchester City o Cole Palmer, la revelación inglesa en los últimos meses.

Eso sí, Aston Villa clasificó a la Champions League por primera vez en su historia y así como permitió autogoles, también fue héroe en muchos otros momentos. Junto a él, Ollie Watkins fue la referencia en el ataque. Ambos están en el once ideal de The Athletic.

Por ejemplo, el arquero David Raya del Arsenal pelea de frente por ese puesto, Obtuvo el ‘Golden Glove’ por más vallas invictas de la temporada. Pero, The Athletic se decantó por ‘Dibu’ Martínez, el arquero que terminó con más autogoles en la campaña y quedó en la primera posición de este anti-récord en la historia de la Liga.

Tras las 38 fechas de Liga, el portal The Athletic publicó el XI ideal de la temporada, que resulta muy polémico, pues dejó a figuras como Luis Díaz, por fuera. Mientras que Emiliano ‘Dibu’ Martínez está en la titular luego del ‘campañón’ del Aston Villa.

La prensa inglesa se atrevió a elaborar el once ideal de la temporada en la Premier League 2023/2024, que dejó al Manchester City campeón, a Arsenal y Aston Villa como las revelaciones de la temporada, un gran fracaso del Manchester United y a un Liverpool que sufre la partida del técnico Jürgen Klopp. Fue un año lleno de emociones, lecciones tácticas, golazos y mucho fútbol de máximo nivel, con algo de protagonismo de Luis Díaz.

