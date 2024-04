Falcao García no la pasa bien en España y podría salir del Rayo Vallecano por un tema que no ha gustado en el club.

Falcao García es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de Colombia, incluso para muchos es el número uno, sin embargo, su carrera como futbolista profesional está en su última etapa. Su presente en el Rayo Vallecano no es el mejor, no tiene la continuidad acostumbrada y ahora se le presentó un problema por el que saldría del Rayo Vallecano la próxima temporada.

La razón por la que Falcao García saldría de España la próxima temporada

No se puede esconder que las lesiones han sido una constante en la carrera del ‘Tigre’, razón por la que en muchas ocasiones ha tenido que ausentarse de las competencias. Su actualidad no ha estado ajena a esto y esta sería la razón principal por la que el Rayo le diría ya no más y saldría para la siguiente temporada.

Falcao no hizo presencia en algunos entrenamientos de esta semana, al parecer tiene molestias físicas que le impiden llevar a cabo los trabajos de campo con normalidad. Los hinchas del club ha dado a conocer su molestia con el jugador y los directivos, incluso algunos pidiendo su salida de la institución.

Varias informaciones desde el Viejo Continente aseguran que los directivos estarían buscando su reemplazo para la próxima temporada, recordemos que el delantero colombiano tiene contrato con el Rayo Vallecano hasta junio de 2024, por lo que no estarían dispuestos a renovarlo.

Ya se ha hablado en varias ocasiones que el ‘Tigre’ tiene propuestas de otros equipos, en especial de Sudamérica. Se habla de un posible regreso a Argentina para vestir y retirarse con los colores de River Plate. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial por parte del club o el jugador y se espera que en las próximas semanas se resuelva su situación.