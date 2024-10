La reacción de la prensa inglesa al gol de Jhon Durán y sus polémicos gestos

La BBC de Londres, Sky Sports y The Telegraph reaccionaron al gol de Jhon Durán y sus polémicos gestos al momento de la sustitución.

El periodista Matt Law escribe en The Telegraph una crónica sobre la victoria de Aston Villa ante el Bolonia y comienza resaltando la potencia goleadora de Jhon Durán y comenta que está dejando atrás su papel de ‘supersuplente’ para ser titular o al menos forzar mucho más la competencia con Ollie Watkins. Asimismo, agrega un subtítulo sobre la reacción del colombiano y que Unai Emery no tiene problema y que podrá tener bajo control a la joya.

Jhon Jader Durán, devorador de área y joya de Colombia. Maniobra de 100 puntos para alargar el marcador en la Champions League y darle la victoria a Aston Villa. Superó y anticipó a Jhon Lucumí de forma magistral y haciendo un buen gesto técnico. Golazo, donde no cedió ni un centímetro en el duelo con su compatriota. Remató cruzado y mostró habilidades y potencia física para solucionar el triunfo de local. Hubo celebración con el “yo estoy aquí” y para rematar, fue sustituido por decisión de Unai Emery.

