La reacción de Luis Díaz tras la nueva faceta en Liverpool que lo hace más goleador

“Ha sido una decisión del entrenador, pero yo siempre trato de disfrutar y estar preparado. Es un momento superespecial, mi primer ‘hat trick’, trataré de llevarme la pelota, que no la encuentro”, dijo en el césped de Anfield.

“Es espectacular comenzar así, porque nos llena de mucha confianza. Tanto en el equipo como en lo individual, todos estamos haciendo un gran trabajo. Estamos preparados para lo que nos toque. Tenemos que estar mentalizados de que no hemos ganado nada aún”.

El hombre no solo del Liverpool, sino de la jornada en la Champions League. Fue noche mágica de Luis Díaz en Inglaterra para el triunfo por goleada contra el Bayer Leverkusen, por la cuarta fecha de la Champions League 2024/2025. Abrió el marcador y anotó dos goles más para el hat trick, en un juego que coloca a los ‘Reds’ como firmes candidatos al título.

