Las palabras del técnico del Girona sobre el debut de Yaser Asprilla que generan dudas

Además de hacer énfasis en el partido contra Osasuna, el entrenador se refirió a que todavía lleva pocos entrenamientos en el Girona y necesitará de más tiempo para adaptarse. Agregó que Asprilla viene de “una situación complicada” porque él no estaba en todos los entrenamientos del Watford. “Su mejor versión será poco a poco”, dijo Míchel.

Hay expectativa en España con este jugador, que tuvo buenas actuaciones en el Watford de Inglaterra y aún todo su potencial no se ha visto en la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. Es considerada una ‘joya’ colombiana en Europa y tendrá una ‘oportunidad de oro’ para mostrar sus cualidades en un torneo repleto de talento (Mbappé, Vinicius, James, Dani Olmo, Lewandowski, Julián Álvarez).

