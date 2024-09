Las tres palabras de Alisson a Luis Díaz tras el magistral doblete ante Manchester United

Read more on X

Luis Díaz, el héroe del Liverpool y gran figura de la Premier League. La estrella de la Selección Colombia no desentonó en el clásico contra Manchester United y más bien se vistió de goleador con magistral doblete para la victoria del Liverpool en condición de visitante. El volante colombiano fue el MVP del compromiso. Sus labores fueron más que suficientes para colocar alarmas en Old Trafford.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.