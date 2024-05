Ha finalizado la temporada en el fútbol europeo y se viene un mercado de pases realmente candente. Uno de los grandes nombres que suena entre los rumores es el de Luis Díaz, siendo Paris Saint-Germain (PSG) uno de los clubes con los que ha sido vinculado. Ahora ha salido el entrenador del equipo parisino, Luis Enrique a hacer una importante aclaración sobre los fichajes que harán.

Con la salida de Jürgen Klopp, el futuro de Luis Díaz en Liverpool ha quedado totalmente en el aire. PSG ha sido uno de los posibles destinos más sonados, ya que el equipo francés pierde a su máxima figura, Kylian Mbappé, que se marchará como agente libre rumbo a Real Madrid.

La salida de la estrella francesa deja un gran vacío en la plantilla de PSG, justamente en la posición en la que se desempeña Luis Díaz. Sin embargo, a pesar de la necesidad de un gran fichaje, Luis Enrique ha salido a aclarar la situación de cara al mercado.

¿PSG se olvida de Luis Díaz?

En conferencia de prensa, Luis Enrique ha confirmado que PSG no reemplazará a Kylian Mbappé con otro jugador de élite. “Es evidente que es un jugador diferente, no lo vamos a suplir con ningún otro jugador, olvidaros, no hay sustituto de Kylian Mbappé“.

“Cuatro, cinco, seis fichajes, los que podamos hacer. El sustituto de Kylian será el equipo. Vamos a intentar conseguir más como equipo. Será un reto para todos los jugadores que fichen aquí. Queremos hacer historia y ganar esta Champions League. No sé cuándo la ganaremos, pero lo conseguiremos. Estamos a final de temporada. Pero las negociaciones empiezan” añadió el entrenador.

El español insistió en la necesidad de dar un paso adelante con el plantel. “Vamos a intentar mejorar la plantilla. El proyecto del PSG es impresionante dado nuestro potencial. El acuerdo se hará con Luis Campos y nuestro presidente. Fichar buenos jugadores sigue siendo un paso difícil. Hay que tener en cuenta el tiempo que tardan en adaptarse. Hay vacaciones, pero no para mí“.

Mercado de pases movido

Ahora, habrá que esperar cuál es exactamente el plan de PSG para este mercado de pases. La actuación de Luis Díaz en la Copa América con la Selección Colombia puede ser determinante de cara a la definición de su futuro. En cualquier caso, el jugador tiene contrato con Liverpool hasta 2027, por lo que no tiene apuro para tomar una decisión.