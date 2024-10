La Serie A de Italia ha tenido un comienzo de temporada vibrante con los equipos grandes del Calcio peleando, todos, mano a mano en las primeras posiciones de la Tabla. Y la Juventus está peleando en lo más alto y todo gracias a Juan David Cabal.

El caleño de 23 años volvió a Turín luego de cumplir con sus labores en la Selección Colombia y retomó su trabajo con la Juventus, esta vez para tomar un lugar en el equipo titular dirigido por Thiago Motta.

El defensor colombiano entró en el equipo principal para ocupar la posición de lateral izquierdo en la ‘Vecchia Signora’, para enfrentar a la Lazio por la Fecha 8 de la Seria A de Italia. No solo jugó los 90 minutos, sino que además fue el autor intelectual del gol de la victoria para su equipo.

Juventus se trepa al liderato en Italia… ¡Gracias a Cabal!

Para la Juventus fue un partido muy complicado, a pesar de que su rival se quedó con 10 hombres en el terreno de juego desde los 24 minutos del primer tiempo. Alessio Romagnoli cometió una imprudente falta que cortó un ataque prometedor de la ‘Juve’, el VAR la revisó y no dudaron en mostrarle la cartulina roja.

Desde entonces, la Juventus tomó el control del partido y se volcó por completo en la búsqueda del gol. Sin embargo, el equipo romano cerró sus líneas y enredó al equipo de Turín cada que quiso aproximarse a su arco.

Fue hasta el 85′ del segundo tiempo que se abrió la lata a favor del ‘Bianconero’ y todo corrió por cuenta de Juan David Cabal. Totalmente lanzado al ataque, recibió la pelota por la izquierda, buscó por abajo y Juventus encontró la victoria con un autogol de Mario Gila.

+ Video: jugada de Cabal, autogol de Lazio y victoria para Juventus

Juventus es co-líder de la Serie A con el Napoli

Gracias a esta agónica victoria de la Juventus ante la Lazio (1-0), el equipo dirigido por Thiago Motta logró treparse al primer lugar de la tabla de posiciones, compartiendo el liderato con el Napoli. Los de Turín llegaron a la línea de los 16 puntos en 8 fechas disputadas de la Serie A.

Ahora deberán esperar por el resto de resultados de esta fecha, ya que están pendientes los encuentros del Napoli (vs. Empoli) y el Inter de Milán (vs. AS Roma), partidos que se disputarán en la jornada dominical del fútbol italiano, es 20 de octubre.

