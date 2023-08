Luis Díaz se jugó un partidazo este sábado en la segunda fecha de la Premier League. El colombiano salió figura en la victoria 3-1 del Liverpool sobre el Bournemouth. El delantero se fue con un gol y varias jugadas en el frente de ataque donde se asoció bien con sus compañeros generando algunas oportunidades.

Sobre los 28 minutos, después de varios intentos por parte del local para llegar a la igualdad, llegó Díaz al área y marcó una pintura de gol. Recibió un balón dentro del área, controló de gran manera y después de un toque en el aire, definió de tijera a un rincón imposible para el portero que solo vio pasar el esférico.

Aunque no todo fue felicidad para el colombiano, pues sobre el final del partido tuvo que pedir asistencia médica, si bien no se vio algo de gravedad, sí encendió las alarmas, no solo del Liverpool, sino que también de la Selección Colombia, el otro mes debuta en la Eliminatoria ante Venezuela en Barranquilla.

Díaz pidió el cambio y en su reemplazo ingresó el griego Kostas Tsimikas. ‘Lucho’ salió ovacionado, pero con incertidumbre de lo que pueda ser, pues viene de superar una larga lesión que lo dejó seis meses por fuera de las canchas.