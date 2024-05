Luis Díaz es sin duda uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y uno de los referentes en el ataque del Liverpool, sin embargo, hay varios equipos interesados en él, en especial el Barcelona de España, que ha merodeado el entorno del extremo colombiano a quien quisieran para la próxima temporada.

Barcelona está en tiempos de cambios, empezando por el cuerpo técnico. Esta semana Laporta decidió despedir a Xavi luego de haber respaldado su proceso. Las directivas ahora están en busca de un nuevo entrenador que entregue mejores resultados a un equipo que desde la salida de Messi no ha podido despegar.

Luis Díaz sigue siendo el gran objetivo de un directivo de Barcelona

Basados en estos cambios, uno de los directivos, Deco, quien se desempeña como director deportivo, tienen en el radar al colombiano, Luis Díaz. Según lo confirmó el ‘Diario Sport’, el colombiano es uno de los objetivos del club catalán para reforzar la plantilla en la otra temporada donde jugará Champions League y quieren disputar el título.

Hansi Flick sería el nuevo entrenador, aunque aun no se ha confirmado, pero ‘Lucho’ sí sería del gusto de él. ‘Mundo Deportivo’ también indicó que Deco no deja de seguirle la pista al colombiano y está pendiente de lo que pueda pasar en Liverpool, pues no se sabe qué pueda suceder ante la llegada de Arne Slot.

También se conoció que Deco tiene claro quiénes son los representantes del colombiano, Carlos van Strahlen y Raúl País Da Costa y se habla de algunas posibles reuniones con ellos, pero por ahora nada confirmado.

Los aficionados están a la espera de cómo se desarrolla este mercado de pases, pues no ven con malos ojos un posible traspaso de Luis Díaz al Barcelona, pero los hinchas del cuadro inglés están felices con el colombiano y no quisieran que se fuera del club, pues es uno de los protagonistas en el frente de ataque.