En el empate vs. Manchester United, Mohamed Salah hizo enojar al entrenador del Liverpool con una mala definición y así reaccionó Luis Díaz.

La tensión por la definición de la Premier League 2023-24 cada vez se siente más, y aunque le dicen cara de música porque siempre está con una sonrisa, Jürgen Klopp no pudo ocultar su enojo frente a una mala definición de Mohamed Salah que hizo reaccionar a Luis Díaz en el partido Liverpool vs. Manchester United.

Una vez más se repitió la constante del Liverpool de no definir las oportunidades de gol que tienen y después pasar a sufrir el partido. En uno de los clásicos más importantes de Inglaterra y los ‘Reds’ (Rojos) se pusieron arriba con un gol de volea de Díaz al minuto 23 del primer tiempo.

Después de la anotación del jugador colombiano, empezó una sinfonía de buen juego por parte del Liverpool que los llevó a disparar quince veces al arco del Manchester United en el primer tiempo. La efectividad no iba a llegar y uno de los jugadores que falló un par de ocasiones que normalmente anota fue Salah. Por eso se iba a dar una inesperada reacción de Jürgen Klopp.

“Es culpa nuestra, otra vez. Deberíamos habernos ido 2-0 al descanso, por lo menos. Creamos momentos peligrosos. Los teníamos bajo control. Es una pena. Definitivamente se siente como una derrota en este momento”, afirmó Virgil van Dijk luego del empate dos a dos contra Manchester United para darle la razón al DT del Liverpool por los goles que fallaron Mohamed Salah y compañía.

Transcurría el minuto 35 del primer tiempo y con la ventaja de ir arriba en el marcador por un gol, Liverpool salió jugando en defensa y con tres toques clarificó el juego. Van Dijk le dio un pase a ‘Lucho’ Díaz para que el colombiano, a un solo toque, dejara a Andrew Robertson con toda la banda izquierda en soledad. El lateral desbordó, tiró un centro atrás, Dominik Szoboszlai controló la pelota y le dio un pase a Salah. Ahí llegó la mala definición.

Salah hizo enojar a Klopp con una mala definición y así reaccionó Díaz

Confirmando la premisa que los especialistas también se pueden equivocar, Mohamed Salah definió con el empeine de la pierna izquierda y mandó el balón por las nubes en el estadio Old Trafford. El enojo de Jürgen Klopp fue tal que se echó para atrás, casi se cae, y luego de voltearse para mirar la cancha de nuevo, alzó las manos y soltó un grito. Mientras todo esto pasaba, a Luis Díaz no le quedó otra que reaccionar llevándose las manos a la cabeza. No podían creer esa mala definición de ‘Mo’.

Los partidos que le faltan al Liverpool en la definición de la Premier League 2023-24

Luego del empate contra Manchester United en la jornada 32 de la Premier League, Liverpool perdió el liderato con Arsenal en la tabla de posiciones por una diferencia de nueve goles y le quedan los siguientes siete partidos:

Liverpool vs. Crystal Palace: domingo 14 de abril a las 8:00 A.M.

Fulham vs. Liverpool: domingo 21 de abril a las 10:30 A.M.

Everton vs. Liverpool: miércoles 24 de abril a las 2:00 P.M.

West Ham United vs. Liverpool: sábado 27 de abril a las 6:30 A.M.

Liverpool vs. Tottenham Hotspur: sábado 4 de mayo a las 9:00 A.M.

Aston Villa vs. Liverpool: sábado 11 de mayo a las 9:00 A.M.

Liverpool vs. Wolves: domingo 19 de mayo a las 9:00 A.M.