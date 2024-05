Uno de los momentos más emotivos de la Premier League 2023-24 se vivió en el estadio Anfield con la despedida de Jürgen Klopp luego de nueve años como entrenador del Liverpool FC. Mohamed Salah habló sobre el tema y confesó el privilegio que le daba el entrenador alemán. Ni con Luis Díaz se atrevió a tanto.

Cuando todo parecía indicar que la era de Klopp podía terminar con un título en la Europa League y el campeonato en la Premier League, al Liverpool se le acabó la gasolina en el tanque y se vivieron momentos de gran tensión. El DT alemán protagonizó una fuerte discusión con Salah en pleno partido cuando el delantero egipcio iba a entrar al campo de juego.

Desde aquel cara a cara del 27 de abril, Mohamed Salah no había hablado con la prensa, pero en vísperas de la despedida de Jürgen Klopp decidió romper el silencio y le concedió una entrevista al canal Sky Sports (Deportes). Habló de la primera llamada que el entrenador le hizo para convencerlo de jugar en el Liverpool y reveló el privilegio que le daba en la cancha.

“Creo que, al principio, en la primera llamada que tuvimos, lo que se me quedó grabado fue que él me explicó que quería que viniera aquí (Liverpool). Y básicamente me explicó que estaba formando un nuevo equipo en el club y que Sadio (Mane) y Bobby (Firmino) estaban allí y quería que yo jugara en el equipo”, empezó diciendo Salah en un artículo publicado el 18 de mayo.

Klopp y Salah ganaron 8 títulos en el Liverpool (Foto: Imago)

Una de las grandes críticas de los aficionados a Mohamed Salah es el exceso de individualismo a la hora de no dar una asistencia y terminar fallando una opción de gol por no darle pases gol a jugadores como Luis Díaz y compañía. Una de las razones que podría explicar esta situación sería el privilegio que Jürgen Klopp le daba al delantero egipcio. ¿El nuevo DT de Liverpool también se lo dará?

Salah confesó el privilegio que Jürgen Klopp le daba en Liverpool

“Mi fútbol dijo: ‘Voy a mejorar tu fútbol y te daré la libertad de hacer lo que quieras‘. Y luego dije: ‘Está bien, voy a venir’. Y luego el resto, ya puedes ver”, le confesó Salah al canal Sky Sports sobre el privilegio que Klopp le daba en Liverpool. Esta era acabó y con la llegada de Arne Slot se empezó a instalar la narrativa que el nuevo entrenador del equipo inglés cambiaría a ‘Mo’ de posición. ¿Buenas noticias para ‘Lucho’ Díaz?

El anuncio sorpresa que hizo Klopp antes de despedirse del Liverpool

Unos días antes del empate contra Wolverhampton del 19 de mayo, que representó el último partido como entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp hizo el anuncio sorpresa que abrió una cuenta de Instagram con el usuario ‘Kloppo‘: “Dejar este lugar increíble es difícil, pero quiero seguir en contacto contigo. E incluso cuando no soy un experto en redes sociales, la gente me decía que las redes sociales ayudan con eso. Así que aquí vamos. ¡Nos vemos!”.