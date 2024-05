No le pudo dar la despedida que se merecía, pero quedó en claro el gran cariño que le tiene. La era de Jürgen Klopp en Liverpool FC llegó al punto final y en el último partido del entrenador alemán, Luis Díaz erró un gol sin arquero. El DT no se contuvo y su reacción la hizo pública la mismísima Premier League.

Ya sin posibilidades de pelear por el título de la Premier League 2023-24, Manchester City salió campeón, Liverpool saltó a la cancha del estadio Anfield en un escenario llenó de emotividad porque se despedía el entrenador que los volvió a poner en la cima de Europa y que le dio el voto de confianza a ‘Lucho’ Díaz para llegar al equipo inglés.

“No podría estar más feliz de que hayamos podido cerrar este trato y traer a Luis a Liverpool. Siempre he creído en fichar jugadores solo en enero si quieres ficharlos en verano, y ese es el caso de Luis”, afirmó Jürgen Klopp en enero de 2022 sobre la llegada del extremo colombiano al equipo inglés.

Díaz se fue ganando la confianza del entrenador de Liverpool con el buen nivel que mostraba y en la temporada que más goles (8) anotó en la Premier League desde que llegó al fútbol inglés, hasta ocupó la posición de Mohamed Salah como extremo derecho. Además, no salió del once titular mientras que varias estrellas del equipo sí descansaron empezando los juegos desde el banco de suplentes.

El gol que erró Díaz en Liverpool vs Wolves. (Foto: Imago)

Luis Diaz empezó a tener protagonismo con un tiro al arco al minuto 15 del primer tiempo en el partido entre Liverpool y Wolverhampton del 19 de mayo. Los ‘Reds’ (Rojos) se fueron al entretiempo con dos goles de ventaja tras anotaciones de Alexis Mac Allister y Jarell Quansah. El jugador colombiano iba a tener una opción clara de gol, pero falló en la definición.

La reacción de Klopp cuando Luis Díaz erró un gol sin arquero

Transcurría el minuto cinco del segundo tiempo cuando Cody Gakpo aprovechó un error en defensa del Wolverhampton y tiró un centro ante la marca del arquero José Sá. ‘Lucho’ Díaz llegó por el otro costado y sin portero en el arco no definió bien y el balón se estrelló en el palo. Jürgen Klopp no lo podía creer y reaccionó tapándose la cara con una gorra. La imagen del entrenador del Liverpool decía tanto que las mismísima Premier League la hizo pública.

Reacción de Klopp al gol errado de Díaz. (Foto: X / @premierleague)

La promesa que le hizo Jürgen Klopp a todo Liverpool

Luego de nueve años como entrenador en los que ganó ocho títulos, Klopp quedó con tanto sentido de pertenencia hacia todo Liverpool que no dudó en hacerles una promesa: “Los amo a todos, todo lo relacionado con el club, pero es hora de que me vaya. No arde detrás de mí, así que eso me da una buena sensación. Sé que volveré, soy seguidor del Liverpool y eso me encanta”.