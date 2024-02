Liverpool consiguió un nuevo título de la mano de Jürgen Klopp, tras vencer en la final al Chelsea y quedarse con el trofeo de la Copa de la Liga, en lo que fue un partido que tuvo una brillante actuación del futbolista colombiano, Luis Díaz, quien fue una de las figuras de su equipo a lo largo del juego, por lo que recibió muchos elogios.

El título de la Copa de la Liga no es el más importante en el fútbol de Inglaterra, pero sí es un trofeo que muchos quisieran tener, por lo que hay mucho mérito a la hora de ganarlo, pero a pesar de esto, en territorio inglés se generó un debate sobre si en realidad era importante ganarla, en donde las opiniones han sido divididas.

Pep Guardiola le quitó importancia al título del Liverpool

Sobre el tema fue consultado el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, quien ante los medios de comunicación, aseguró que desde que llegó al fútbol de Inglaterra, le dijeron que este trofeo no tenía importancia, por lo que trató quitarle valor al reciente título de los ‘Reds’.

“Recuerdo que cuando llegué al City, Brian Kidd me dijo: ‘a la Copa de la Liga, no le pongas atención, juega con los jóvenes, a nadie le interesa’. Sir Alex Ferguson decía que no importaba, no sé qué cambió en los últimos años”, dijo el técnico español, palabras que intensificaron la controversia en territorio inglés y que no gustaron a los hinchas del Liverpool.

Los más ganadores de la Copa de la Liga

Tras el trofeo conseguido por el Liverpool, el cuadro rojo se afianzó como el equipo más ganador de esta competición con 10 títulos en sus vitrinas, además de tener 4 subcampeonatos. En el segundo lugar está en Manchester City, quien la consiguió en 8 ocasiones, 4 de ellas bajo el mando de Guardiola, las cuales fueron muy festejadas por el técnico español.

El podio de los más ganadores lo cierra el Manchester United, que tiene 6 trofeos de este torneo, mientras que el Aston Villa y Chelsea tienen 5, siendo estos los equipos que más han festejado. Además, el club que en más oportunidades ha jugado una final de la Copa de la Liga Inglesa es el Liverpool en 14 ocasiones.