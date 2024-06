En las últimas horas, Al Nassr publicó un póster en sus redes sociales con los jugadores convocados en las selecciones para Eurocopa y amistosos. Hay 11 futbolistas en total, con Cristiano Ronaldo en la cabeza. Marcelo Brozović con Croacia y Aymeric Laporte con España también están en la lista. Junto a ellos, hay 8 representantes de la Selección de Arabia Saudita. David Ospina no aparece.

Los primeros en avisar su salida fue la prensa en Arabia Saudita. Los periodistas árabes coinciden en lo que se había informado semanas atrás. David Ospina no seguirá con Al Nassr y cada vez está más cerca de firmar su regreso al fútbol colombiano. El guardameta acordó con el equipo de no extender el contrato porque su deseo es continuar con su carrera en la portería de Atlético Nacional. Con ese vinculado terminado, todo está dado para que cierre su vuelta al FPC.

La aventura de David Ospina por el Medio Oriente llegó a su fin. Tras dos años en la portería de Al Nassr y en el camerino de Cristiano Ronaldo, el portero antioqueño se despide y mira otras opciones para su carrera deportiva. La leyenda de la Selección Colombia acordó con el club para no extender su vínculo contractual y ser agente libre en el próximo mercado de fichajes. La final de la King Cup ante Al Hilal, donde fue expulsado, fue su último partido con el club saudí.

