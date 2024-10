¿Primera baja de Néstor Lorenzo para noviembre? Confirman grave lesión desde España

Según el comunicado de prensa del Girona, Jhon Solís sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha y estará ausente de las canchas por alrededor de cuatro semanas, aproximadamente. Tiene 20 años y es otro canterano verdolaga que espera triunfar en el exterior. El equipo español pagó casi seis millones de euros por sus derechos deportivos y aunque no es titular como tal, siempre es tenido en cuenta como variante.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.