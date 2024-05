Radamel Falcao García reaparece con un sabio mensaje para uno de sus alumnos más reconocidos en el mundo. El goleador histórico de la Selección Colombia y uno de los máximos ídolos de todo un país, habló con la prensa inglesa y dejó algunas palabras que para Kylian Mbappé resultan importantes, en un momento clave de su carrera deportiva.

Hace unos días, luego de la eliminación del PSG de la Champions League, Kylian Mbappé, en sus redes sociales, hizo oficial su salida del club francés y ahora es uno de los jugadores que más llama la atención en el mercado de pases en Europa. Con la salvedad que está muy cerca de poder firmar un contrato histórico con el Real Madrid. Cada vez, falta menos tiempo, y el ‘madridismo’ enloquece con solo escuchar el nombre del astro francés.

Precisamente, en medio de “acuerdos verbales” y el fichaje que “dan como un hecho” en la prensa europea, Falcao García se pronunció y le dejó un certero mensaje a Kylian Mbappé. ‘El Tigre’ concuerda con que debe salir del PSG y seguir con sus sueños y sus triunfos en el mejor fútbol del mundo. Sin duda, son palabras que le sientan bien al líder de la Selección Francia.

Cabe recordar que Radamel Falcao García y Kylian Mbappé coincidieron en el ataque del Mónaco durante la temporada 2016/17 de la Ligue 1, cuando el equipo del Principado le hizo frente al PSG y pudo salir campeón de la Liga, dando un verdadero golpe en el fútbol de Europa. Una campaña maravillosa en la que también se alcanzaron las semifinales de la Champions League. Desde ese momento, el campeón del mundo con Francia considera a Radamel como su mentor y uno de sus mejores mentores y maestros del fútbol y de la vida.

“Creo que Mbappé es el símbolo de Francia en este momento a nivel mundial, representa al pueblo francés, representa el deporte en Francia, puede ser una pérdida muy importante para el PSG, para la Ligue 1 y para el país. Pero, personalmente, Kylian tiene desafíos deportivos y sueños que querrá cumplir. Es normal que quiera emigrar a otra liga, cumpla sus sueños y siga creciendo dejando un legado tan grande el fútbol como ya lo está haciendo”, dijo Falcao García en The Mirror.

Mientras Mbappé define su futuro en Europa, Falcao García también se encuentra en etapa de toma de decisiones para su carrera deportiva, es casi un hecho su salida del Rayo Vallecano y todo apunta a que seguirá su carrera en Sudamérica, MLS, México e incluso hay opciones en Asia.

“Falcao fue un maestro para mí. Él era una estrella, pero siempre tenía ganas de transmitir, siempre quería anotar, pero me dejó espacio para mostrarme. Es muy bueno de cara a la portería, tranquilo en su juego y me transmitió esa serenidad que yo no tenía, porque yo era joven, ilusionado y quería ir a 2000 kilómetros por hora. Tuve mucha suerte de empezar mi carrera junto a él”, dijo Mbappé en diciembre de 2022.