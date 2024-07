Comienzan las actividades en los Juegos Olímpicos de París 2024 y asoman algunas posibilidades de medalla que ilusionan a Colombia. La delegación de nuestro país asiste con todo el optimismo posible para hacer historia en la capital francesa y buscar los récords y el oro, la plata o el bronce. Al hablar de las justas olímpicas, hay que hablar de Mariana Pajón, una de las mejores bicicrosistas de la historia.

Mariana Pajón es considerada una de las deportistas más importantes en la historia de Colombia. Es múltiple medallista olímpica: dos oros (Londres 2012 y Río 2016) y una plata (Tokio 2020). Ahora, tiene como objetivo volver al podio en París 2024 en la prueba femenina del BMX. Junto con su equipo de trabajo, alista todo para que esto pueda ser posible.

Pese a la ilusión que hay por Mariana Pajón en Colombia, las alarmas están encendidas por su presente. La deportista colombiana tiene un grave problema físico en este momento en París e incluso comienzan los rumores que le podrían llevar al retiro de las pistas en próximos meses. Lo cierto es que hará las pruebas de BMX en Francia con una complicada lesión.

Cabe recordar que Francia es un lugar muy especial para Mariana Pajón, gran parte de su familia está en este país y una medalla en París 2024 significaría mucho para su vida. Su esposo es francés y en dicho país pidió matrimonio.

¿Cuál es la lesión que perjudica a Mariana Pajón?

Una serie de fracturas hacen dudar de posibilidad de medalla por parte de Mariana Pajón en París 2024. La deportista antioqueña cumplió con un nuevo ciclo olímpico, pero las caídas de los últimos meses complican su actividad en las pruebas femeninas del BMX en los Juegos Olímpicos. Aunque no se descartan sorpresas.

“Me fracturé el codo, así que tengo en este momento una lesión grande por una caída que tuve en el campeonato mundial. También me fracturé los ligamentos en uno de los dedos y otras cositas más, pero vamos mucho mejor”, dijo Mariana Pajón sobre sus lesiones.

“Yo me siento muy bien, la preparación ha sido muy positiva. He crecido muchísimo como deportista, la madurez y las experiencias me van a ayudar para llegar a estos Juegos Olímpicos de la mejor manera. He dado el 100% en los retos importantes que he tenido y los he sacado adelante. Todo muy bien”, aseguró Mariana Pajón.

¿Se retira Mariana Pajón de las pistas?

Pese a las fracturas, Mariana Pajón mantiene mentalidad fuerte y asegura estar lejos del retiro, aún tiene mucho para dar por las pistas del mundo e incluso sueña con realizar un nuevo ciclo olímpico y clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Después de Juegos Olímpicos seguiré compitiendo, se viene otro semestre importante de carreras, de pronto un nuevo ciclo Olímpico, por ahora, seguir disfrutando. Mi vida no se parte después de Juegos Olímpicos, quiero que la gente vea una luchadora, que no se rinde sin importar la situación y que lo consigue”, dijo Mariana Pajón.