El canterano de Millonarios que se convierte en la gran sorpresa de la Selección Colombia

Carlos Andrés Gómez. El canterano de Millonarios aprovecha la ausencia de Luis Sinisterra y la lesión de Yaser Asprilla para meterse en la lista. El técnico Néstor Lorenzo no dudó ni un instante y lo agregó en la lista de 27 jugadores. Desde sus comienzos en el equipo azul con Alberto Gamero, ya mostraba sus condiciones ofensivas y se pudo destacar muy rápidamente en la Liga Colombiana.

Se portó mal en Bolivia y salió de la convocatoria de Colombia: “Envió videos no aptos para horario familiar”

