¡Boom! Fueron las declaraciones que causaron revuelo en el mundo deportivo porque se le notó un tono menos diplomático y hasta les envió un mensaje directo a los directivos. Radamel Falcao García habló de la posibilidad de jugar en Millonarios y desde el equipo dirigido por Alberto Gamero ya llegó una primera respuesta.

Luego de tres temporadas en el Rayo Vallecano, Falcao García le puso punto final a esta etapa tras registrar doce goles, una asistencia y 2.177 minutos en 80 partidos. ‘El Tigre’ pasó a ser agente libre y uno de los periodistas colombianos más cercanos a él le envió un contundente mensaje a Millonarios.

“Falcao llega esta semana (del 27 mayo al 2 de junio) a Bogotá, yo aprovecharía para hablar con él, es otro momento, es otro Falcao, Millonarios debe hablar con él”, afirmó Juan Felipe Cadavid en el programa ‘El Pulso del Fútbol’, de Caracol Radio. Dicho y hecho, el delantero colombiano tardó un par de días más en llegar a Colombia, pero se dio la oportunidad de hablar sobre Millonarios.

Todo empezó en un evento realizado por la cooperativa Fincomercio. Camila Benavides, creadora de contenido, le preguntó a Radamel Falcao cuándo firmaba con ‘Millos’ y la respuesta ilusionó a los hinchas: “Depende de (Gustavo) Serpa”. Y ahí no paró todo, porque ‘El Tigre’ redobló la apuesta con un mensaje para el máximo accionista de Millonarios.

Falcao es el máximo goleador de la Selección Colombia con 36 goles. (Foto: Imago)

“Todo el mundo sabe que Millonarios es el equipo de mi corazón desde la niñez. Estas cosas son más complejas y son temas que se están hablando con la familia, es importante la decisión de ellas (esposa e hijas). Con el doctor Serpa hemos tenido charlas desde hace mucho tiempo, así que seguramente se estará hablando muy pronto. Me imagino, vamos a ver. Depende también de las intenciones que tenga él”, dijo Falcao García en una conferencia de prensa organizada por Nike Colombia y la respuesta del equipo de Alberto Gamero y compañía estaba por llegar.

Millonarios le responde a Falcao por la posibilidad de llegar al equipo ‘Embajador’

Ante el revuelo que causaron las palabras de Radamel Falcao sobre la posibilidad de jugar con Millonarios en la Liga Colombiana, Antonio Casale, periodista de ESPN y RCN, le consultó al máximo accionista del equipo ‘Embajador’ y la respuesta fue contundente: “La fuente más alta posible de Millonarios, Gustavo Serpa, me confirma que no vale la pena ilusionarse con lo de Falcao. No es viable. Punto final“.

Millonarios no firmaría a Falcao. (Foto: X / @CasaleSports)

La solución de Falcao para que Millonarios gane a nivel internacional

Frente a la doble eliminación de Millonarios en el primer semestre del 2024, Falcao García dio la solución para que empiecen a ganar a nivel internacional. “Jugaron la Copa Libertadores y no clasificaron a la final por el tema del punto invisible. Es innegable que jugar una competición internacional te demanda otro tipo de desgaste que termina afectándote en el torneo local. A veces tienes que tener un plantel amplio como para poder variar, que el nivel no baje y poder rendir en los dos frentes (…) Está ves no se logró, pero el proyecto va en buen camino, sobre todo en reclutar jugadores jóvenes. Quizás, para cierto tipo de torneos necesitas jugadores con ciertas jerarquía y eso es lo que hay que llevar también a la institución, pero me parece que es un proyecto que va en crecimiento y seguramente agregándole algunos jugadores de otro perfil, podrán sumar mucho”, afirmó ‘El Tigre’ en conferencia de prensa.