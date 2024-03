“Hay muchos buenos porteros como Alisson, Ederson, Courtois y el costarricense Keylor Navas. Pero desde el punto de vista futbolístico, ninguno se acerca a mi forma de interpretar el juego. Todos son muy buenos, pero tenían cualidades diferentes a las mías. Me veo más bien en Manuel Neuer, mientras que Thibaut Courtois es el gran portero estos días. Luego está Emiliano Martínez, para quien le tengo mucha admiración y respeto. ‘El Dibu’ es campeón del mundo y debe ser algo hermoso ganar este trofeo, el mejor para cualquier futbolista”, resaltó René Higuita.

“A Luis Díaz lo conozco de la Premier y es uno de los grandes jugadores de esta selección como Rafael Santos Borré y Santiago Arias, con los que he compartido. Estoy feliz de reencontrarme con ellos, será un partido bonito para la gente”, dijo Rodri en rueda de prensa.

‘El Loco’ René habló de las aptitudes de Luis Díaz y que por el alto nivel de varios jugadores de la Selección Colombia, no suena descabellado que se gane una Copa América y hasta un Mundial. Higuita se declaró hincha número uno de Lucho, que por ahora se concentra con el equipo colombiano en Londres para los amistosos contra España y Rumania.

