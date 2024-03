RMC Sport: "Luis Díaz por Kylian Mbappé, pero no hay unanimidad en el PSG"

Los días de Kylian Mbappé en el PSG están contados. La estrella francesa ya le comunicó al club que no tiene intención de renovar su contrato, confirmando que no jugará más en París al final de la actual temporada. Aunque su próximo destino es una incógnita, todas las informaciones apuntan a que será nuevo jugador del Real Madrid. Eso dejará una vacante en el elenco parisino y ya hay un nombre que suena con fuerza para llegar al Parque de los Príncipes: Luis Díaz.

Según las más recientes informaciones, PSG ya está a la búsqueda de un extremo para reemplazar a Kylian Mbappé. Conscientes de que perderán a su máxima figura para la próxima temporada, no tendrán ningún reparo económico para contratar a un nuevo jugador que pueda llenar ese vacío. Sin problemas económicos, están dispuestos a sacudir el próximo mercado de fichajes. Ahí es donde entra en escena la figura de Luis Fernando Díaz.

“Luis Díaz es el primer candidato para reemplazar a Mbappé en el PSG”

Según han confirmados medios como ‘Le Parisen’ y ‘RMC Sport’, la hoja de vida de Luis Díaz ya está sobre la mesa de la dirigencia del PSG. Los argumentos son sencillos: el equipo tiene como prioridad contratar a un nuevo extremo por izquierda y consideran que el colombiano es el mejor prospecto en esa posición. Después de Kylian Mbappé y Vinicius Jr, el guajiro cierra el Top 3 de mejores jugadores en ese rol.

‘RMC Sport’ amplió esta versión y dio nuevos detalles del interés del PSG. En primer lugar, el colombiano solo es uno de tres candidatos. Esa terna, de momento, no está completa. Su nombre en París fue propuesto por Antero Henrique, hombre que dedica su vida a conseguir los mejores fichajes para el Paris Saint Germain.

Por último, y no menos importante, aseguran que el nombre de Luis Fernando Díaz no termina de convencer en el PSG. El interés está ahí, pero no hay unanimidad entre la dirigencia. El desarrollo del colombiano en el final de temporada con el Liverpool podría convencer a los miembros indecisos del equipo parisino.