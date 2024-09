No solo pasa en Colombia. En España, una de las mejores Ligas del mundo, también se observaron escenas de violencia en uno de los partidos más importantes de la jornada. Por la octava fecha de LaLiga 2024/2025, hubo derbi en la capital española, que finalizó 1-1 en el Cívitas Metropolitano.

Un partido que Real Madrid ganaba gracias a un gol de Eder Militao, pero en la agonía del partido, Ángel Correa dio el 1-1 final y un respiro para el Atlético de Madrid. Antes del pitazo final, el juego estuvo suspendido casi 20 minutos por actos de intolerancia de los ‘ultras’ del ‘Colchonero’.

Este lamentable capítulo tiene un protagonista, el portero Thibaut Courtois, quien tuvo gestos de provocación contra la hinchada del Atlético de Madrid apenas Eder Militao abrió el marcador. Muchos de esos fanáticos se fueron contra él y le lanzaron objetos contundentes y así se forzó la suspensión del partido.

El defensa José María Giménez y el técnico Pablo Simeone fueron a las gradas del estadio Metropolitano y pidieron la calma de los hinchas furiosos, algunos encapuchados, pues la condición del árbitro Busquets Ferrer era que se calmaran los fanáticos y no más agresiones contra los jugadores.

El mensaje de Simeone para erradicar la violencia de los estadios

Vale resaltar que el mensaje de Diego Simeone se puede aplicar perfectamente en Colombia. Sus palabras se pueden tomar como referencia para dar pasos hacia adelante y también erradicar la violencia del fútbol colombiano, que otra vez está en la mira por los lamentables sucesos entre hinchas de Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, donde se reportan varios heridos.

“Mi opinión es que la gente que ha cometido incidentes, que el club los sancione. Esta gente no la necesitamos. Necesitamos a la gente que nos acompaña y nos apoya. Estos perjudican al club. Pero cuidado, eso no justifica el generar situaciones que generamos los protagonistas. Los protagonistas podemos ayudar a que las cosas no sucedan. Se debe sancionar a los que hacen incidentes y al que provoca. Se ve claramente cuando Courtois carga a la gente y se ríe”, dijo Simeone en rueda de prensa.

En este caso, Diego Simeone carga contra el protagonista, que pueden ser el técnico o el jugador. En Colombia, el caso más reciente fue un tema netamente entre hinchas, donde se ve cómo se agreden mutuamente en el Atanasio Girardot al lado de familias que iban a disfrutar la fiesta del fútbol. Esos son los que no se necesitan y se deben alejar de las gradas, según el técnico del Real Madrid.

Más palabras de Simeone sobre la violencia en los estadios

“Insisto. La gente que ha cometido esos incidentes, el club tiene que sancionarles. Eso no justifica el generar las situaciones que generamos los protagonistas. Como no te sancionan, te permites hacer cualquier cosa. Lo que ha sucedido no debe de pasar, pero a Courtois también le tiraron mecheros en el Bernabéu cuando era portero del Atlético. El club deber ser el primero que no debe de permitir esto, pero nosotros no somos víctimas. Si cargamos puede haber una reacción. No se puede permitir esto tampoco. Hay que sancionar cuando provocan Simeone, Messi, Courtois, Vinicius, Griezmann o el que sea. Se ve claramente que Courtois carga cuando se ríe”, declaró.

“El mensaje que les di a los aficionados es que pensasen en el club, en el equipo. No le estaban favoreciendo. Ellos reclamaban que los había provocado el arquero rival. Eso no justifica esos actos, pero ojalá podamos también sancionar a los protagonistas que cargamos y como nos llamamos de tal modo no nos hacen nada”, puntualizó el entrenador argentino.

