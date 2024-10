No todo son buenas noticias para la Selección Colombia luego de la contundente victoria por 4-0 ante Chile, en la Fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

Publicidad

Publicidad

Justamente en la previa de ese partido, sorprendió la decisión que tomó Néstor Lorenzo de no contar con los servicios de Yáser Asprilla, quien había sumado minutos de juego ante Bolivia y fue enviado a la tribuna en Barranquilla para enfrentar a ‘La Roja’.

En principio, se había pensado que se trataba de una decisión técnica, pero el propio DT de la Selección Colombia aclaró todo cuando atendió a los medios de comunicación. El joven atacante fue descartado por un problema físico.

Girona confirma la lesión de Yáser Asprilla

El DT de la Selección Colombia ya había adelantado que Yáser Asprilla había sufrido un golpe en uno de sus tobillos, durante el partido que la Tricolor perdió en El Alto contra Bolivia. El jugador entró en el segundo tiempo y en una jugada dividida recibió un impacto que lo dejó sentido.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, Néstor Lorenzo aseguró que no era un problema mayor y que habían decidido no arriesgarlo en el partido contra Chile. Ahora que el jugador volvió a España, no parece que su lesión sea tan sencilla como lo comunicó el estratega argentino.

Según comunicó el Girona FC, Yáser Asprilla tiene “esguince en el tobillo izquierdo. Pendiente de pruebas para determinar el tiempo de baja”. De momento, no hay tiempo estipulado para su recuperación y tampoco para un posible regreso.

Publicidad

Publicidad

¿Yáser Asprilla se baja de la doble fecha de Eliminatorias en noviembre?

De momento, habrá que esperar a un nuevo parte médico del Girona para conocer el verdadero alcance del esguince de tobillo que sufrió Yáser Asprilla en la reciente doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas.

Dependiendo el grado del golpe, se determinará la recuperación del futbolista colombiano. Solo de eso depende que el jugador pueda estar presente para los próximos dos partidos de Colombia, contra Uruguay y Ecuador en noviembre.