La Copa América será un torneo especial para Luis Díaz. En lo que será su tercera participación en el torneo, el colombiano podría enfrentar a varios de sus compañeros de equipo en Liverpool. No obstante, hay un rival del combinado cafetero que podría terminar siendo traspasado al equipo de los Reds.

El mundo del fútbol se ha paralizado por la Copa América y la Eurocopa, pero los principales clubes del fútbol europeo trabajan en lo que será el mercado de pases. Liverpool será uno de los equipos que incorporará nuevos refuerzos de máximo nivel.

La salida de Jürgen Klopp y la llegada de Arne Slot marcan un cambio de era en Anfield. El técnico neerlandés podrá armar un plantel a su medida y uno de los jugadores que está en su lista de interés será rival de Luis Díaz en esta edición de la Copa América.

Ederson en la mira del Liverpool de Luis Díaz

Con la salida de Thiago Alcántara, Liverpool busca refuerzos para la mitad de la cancha. Han sido varios los nombres que han sonado para reforzar el plantel en esta posición, pero la llegada de Ederson ha tomado mayor peso en los últimos días, dado su increíble desempeño en el plantel de Atalanta.

Ederson (IMAGO / Agencia-MexSport)

El jugador de la Selección de Brasil, que enfrentará a Luis Díaz en esta fase de grupos de la Copa América, podría acabar compartiendo vestuario con el guajiro para la próxima temporada. Vale recordar que ya hay un compañero de ‘Lucho’ en el plantel brasileño, que es el arquero Alisson Becker.

¿Qué dijo Ederson?

Desde la concentración de la Selección de Brasil, el mediocampista respondió a las preguntas sobre su futuro ante el diario AS. Si bien no dio una respuesta concreta sobre el interés de Liverpool, este dejó en el aire su permanencia en el plantel de Bérgamo.

“¿Mi futuro? No sé si me quedaré en Italia. La atención se centra en Brasil. Siempre sucede que cuando se abre el mercado surgen todas las especulaciones, pero no sólo sobre mi futuro, sino también sobre muchos otros jugadores” dijo el volante central.

El futbolista, que pone toda su atención en esta Copa América, dejó todo en manos de su representante. “Si tiene que haber algún tipo de cambio, confío en mis agentes. Tengo un agente que ha estado conmigo por más de 13 años, así que en el momento en que crea que algo positivo va a pasar, me lo dirá y les hablaré al respecto“.