El torneo más antiguo de selecciones en la historia del fútbol está cada vez más cerca de empezar la edición número 48 y la Selección Colombia volvió a ser nombrada como candidata por un jugador de Argentina. En esta ocasión, fue un compañero de Luis Díaz, que suena para Real Madrid, el que elogió a la Tricolor en vísperas de la Copa América 2024.

Antes de que se diera una nueva muestra de lo bien que está jugando Colombia con la goleada contra Estados Unidos por cinco goles a uno, desde Argentina empezaron a mencionar a los dirigidos por Néstor Lorenzo en la lista de los equipos favoritos para ganar la Copa América.

Primero, Emiliano ‘Dibu’ Martínez le dijo al canal TyC Sports (Deportes) que la Copa América no solo será de tres selecciones candidatas, ya que ve como rivales fuertes a “Estados Unidos, está en casa, Colombia, Uruguay y Brasil“. Luego, sería el mismísimo Lionel Messi quien también mencionaría a la Tricolor entre la lista de candidatos.

Leo Messi le dijo al portal Infobae que “Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América. Pero creo que hoy por hoy las selecciones sudamericanas son muy fuertes. Uruguay está muy bien, Colombia y Ecuador“. Un compañero de Luis Díaz en el Liverpool también iría por esta línea al elogiar lo hecho por el seleccionado colombiano.

Diaz y Mac Allister llevan una temporada juntos en Liverpool. (Foto: Imago)

Según ESPN, Argentina, Real Madrid empezó a hacer los primeros sondeos por Alexis Mac Allister para contratarlo en el próximo mercado europeo. Ante este rumor, el compañero de ‘Lucho’ Díaz le dijo al canal TyC Sports que “es uno de los clubes más grande del mundo y eso lo respeto mucho, pero lo dije el otro día, no me gusta hablar sobre supuestos, y si hay algo que es real y ellos se sientan a hablar con Liverpool hablaré de lo que sea, pero mientras tanto tengo mucho respeto por el Liverpool, estoy muy contento y creo que no debería dar lugar a esas especulaciones”. Los elogios hacia la Colombia estaban a punto de llegar.

Es compañero de Díaz y dio a Colombia como candidata en la Copa América

Gastón Edul, periodista del canal TyC Sports, le preguntó a Alexis Mac Allister por los candidatos para ganar la Copa América sin incluir a Argentina y el jugador argentino afirmó que “en los últimos meses equipos como Uruguay se están haciendo muy fuertes, Ecuador y Colombia, que ha demostrado en la última fecha FIFA que va a competir y que está muy bien. Brasil, que obviamente es la misma selección de siempre, todos los jugadores que tienen los respetamos muchísimo y sabemos que son una gran selección. Hay muchos candidatos y va a ser una Copa América muy dura”.

Mac Allister reveló el equipo de Sudamérica por el que le pregunta Luis Díaz

Es uno de los jugadores de Liverpool más cercano al extremo de la Selección Colombia. En marzo de 2024, Mac Allister le contó al periodista Diego Monroig, de ESPN, los compañeros que más le preguntan por Boca Juniors: “Bastante Alisson (arquero brasilero), siempre me dijo que el sueño de él era jugar en la Bombonera. Es una persona con la que hablamos bastante. Y después los sudamericanos. ‘Lucho’ Díaz también, jugó ahí con Junior en la Bombonera y siempre me pregunta o me cuenta su experiencia“.